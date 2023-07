Litiga, si fa male, carica i compagni: cosa ha detto Napoli-Spal su Osimhen

Contro la Spal Osimhen ha fatto il suo debutto stagionale con il Napoli: tra ‘liti’ con gli avversari, carica ai compagni e il rischio infortunio

C’è tutto Victor Osimhen nei 45 minuti che il nigeriano ha disputato in amichevole contro la Spal. Il Napoli non è andato oltre l’1-1 con Anguissa che ha replicato al vantaggio della squadra di Di Carlo.

Garcia ha schierato due diverse formazioni, una per tempo, scegliendo di mandare in campo i titolari soltanto nella ripresa. Osimhen ha, ovviamente, fatto parte del secondo undici sceso sul terreno di gioco di Dimaro, sotto una pioggia battente, e i 45 minuti del nigeriano hanno rappresentato una sintesi del momento che vive il capocannoniere della scorsa Serie A.

Osimhen ha provato subito a creare scompiglio nella retroguardia avversaria e in almeno un paio di circostanze è stato proprio lui ad aprire la strada alle occasioni dei compagni (Raspadori su tutti). Ma non è mancato un attimo di paura quando, dopo aver tentato una semirovesciata, è rimasto per qualche minuto a terra, con i sanitari costretti ad intervenire per rimetterlo in sesto.

Osimhen tra campo e mercato: la carica del 9 azzurro

Al centro delle voci di mercato, con il Paris Saint-Germain che potrebbe farsi avanti nel caso in cui dovesse cedere Mbappe, Osimhen ha dimostrato di essere ancora ben presente nel mondo Napoli.

Non si spiega altrimenti il gesto compiuto subito dopo il gol del pareggio, siglato da Anguissa. Osimhen è corso subito a prendere il pallone dalla porta e lo ha riportato correndo al centro del campo, invitando i compagni ad accelerare per provare a vincere la partita.

Prima ancora, il bomber nigeriano era andato faccia a faccia con un avversario che lo aveva colpito in maniera dura. Osimhen, rialzandosi, ha indicato l’avversario dicendogli qualcosa in maniera molto decisa. Insomma, il campo ha mostrato il solito 9 azzurro, ora bisognerà vedere quel che accadrà nelle prossime settimane con la trattativa per il rinnovo che va avanti e le insidie estere che potrebbero cambiare le carte in tavola all’improvviso.