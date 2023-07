Icardi torna in Argentina per Wanda: dal Galatasaray al Newell’s Old Boys

Novità importanti per Mauro Icardi, ritorno in Argentina per stare vicino a Wanda Nara

Dopo le ultime stagioni decisamente complicate, Mauro Icardi, con la maglia del Galatasaray, si è ritrovato. E per l’attaccante argentino, parallelamente, è tornato anche il sereno nella vita privata, forse non per caso, con Wanda Nara, dopo un lungo periodo di crisi. Ma proprio per sua moglie, il giocatore pare orientato a una importante scelta di vita.

Nella scorsa annata, 23 gol totali (22 in campionato) per il bomber con la maglia dei campioni di Turchia, trascinati al titolo con le sue reti. Ritrovata continuità realizzativa e di gioco, con manifesta volontà di proseguire. E infatti, il Psg e il Galatasaray hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Icardi sulle rive del Bosforo dopo il precedente prestito. Ma gli scenari stanno cambiando per le ultime notizie relative allo stato di salute di Wanda Nara, che dovrà passare un periodo a curarsi in Argentina. E Icardi vuole naturalmente starle vicino il più possibile.

Icardi al Newell’s Old Boys, il Galatasaray da’ il via libera

Proprio per questo, il giocatore potrebbe tornare in patria insieme alla sua dolce metà. La squadra più interessata appare il Newell’s Old Boys.

Secondo fonti turche riportate da ‘Sport Mediaset’, il Galatasaray, dopo aver acquistato Icardi a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain, potrebbe concedergli la partenza in prestito. Nei prossimi giorni, potrebbe arrivare l’ufficialità, anche sulla base della diagnosi definitiva sulla malattia di Wanda Nara.