Cento anni e super colpo: Salah-Juve, scelta fatta

La Juventus, per festeggiare i cento anni di storia, sogna Salah come super colpo di mercato per cambiare le carte della prossima stagione

I bianconeri, in questa sessione di mercato, vogliono rinforzare la rosa di Allegri nel migliore dei modi; l’obiettivo, ovviamente, è quello di tornare a dominare il massimo campionato italiano dopo quanto successo lo scorso campionato dove la Juventus ha fallito tutti gli obiettivi. Ora serve cambiare marcia e, per questo, il mercato può dare sicuramente una grossa mano; Allegri ha bisogno di innesti di qualità in più reparti per avere una rosa il più competitiva possibile.

Al momento il grande colpo non è ancora arrivato ma i tifosi bianconeri se lo aspettano considerando soprattutto i cento anni di gestione Agnelli. Il ventiquattro luglio del 1923, infatti, nasceva la prima Juventus targata Agnelli; un periodo ricco di successi e che ha scritto, senza ombra di dubbio, la storia del calcio italiano e internazionale.

Era lunghissima e che ha portato non poche soddisfazioni ai tifosi bianconeri; sono veramente tanti i campioni che hanno vestito la maglia bianconera e, tra questi, non possiamo non citare Cristiano Ronaldo. I tifosi della Juventus sperano di avere altri giocatori di questo calibro nella propria rosa e si augurano proprio di ricevere un bel regalo per festeggiare questi cento anni.

Calciomercato Juventus: i tifosi hanno scelto Salah come regalo per i cento anni

La Juve, come detto, festeggia i cento anni di gestione Agnelli e i tifosi si aspettano un regalo; proprio per questo abbiamo fatto un sondaggio sul nostro canale Twitter con l’obiettivo di capire quale possa essere il prescelto dal popolo bianconero.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🔥 La #Juve festeggia i 100 anni della proprietà #Agnelli. Tra sogno e realtà, quale sarebbe il miglior regalo sul mercato❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 24, 2023

Il sondaggio è stato ampiamente vinto da Salah; l’attaccante del Liverpool ha ricevuto il 44.7% dei voti andando a dominare in lungo e in largo. Parliamo di un giocatore forte, abile nell’uno contro uno e che (da quando è sbarcato in Premier League) ha migliorato anche la fase realizzativa. Nel 3-5-2 di Allegri potrebbe andare a svolgere il ruolo di seconda punta alla spalle del centravanti.

Al secondo posto del sondaggio, con il 24% dei voti, troviamo Donnarumma; difficile, però, che la Juve faccia dei movimenti in porta considerando la presenza sia di Szczesny sia di Perin. In terza posizione, invece, troviamo Verratti con il 21.8% dei voti. Il centrocampista del PSG, in questa sessione di mercato, rischia di lasciare il club francese. All’ultimo posto del sondaggio, con solamente il 9.5% dei voti, troviamo Alaba.