Kane cerca casa: ecco svelata la sua prossima squadra

Il Bayern Monaco è da tempo alla ricerca di un nuovo numero 9. La società bavarese vuole mettere a disposizione di Julian Nagelsmann un centravanti puro, che al momento manca in rosa: il prescelto è da tempo Harry Kane

Il Bayern Monaco, non è un segreto, ha messo da tempo nel mirino il capitano del Tottenham. L’accordo non è ancora così vicino, ma ci sono degli indizi che lasciano pensare che la famiglia Kane si senta già in Germania.

Harry Kane, classe ’93 e nato a Londra, ha speso tutta la sua carriera in Premier League e nella fattispecie al Tottenham, eccezion fatta per i prestiti al Leyton, al Millwall, al Norwich e al Leicester (più di dieci anni fa). Il giocatore è stato più volte al centro di voci di mercato, ma non si è mai mosso dalla zona nord della capitale inglese.

L’attaccante ha dedicato l’intera carriera agli ‘Spurs’, ma adesso è in scadenza di contratto, che si estingue al termine della stagione 23/24. Può essere quindi l’estate “buona” per salutare la casa-madre e provare una nuova esperienza, magari all’estero. Ecco quindi spiegato anche l’interesse del Bayern Monaco, top club alla ricerca di un centravanti di peso. L’accordo tra la società teutonica e quella inglese non è vicino, ma ci sono degli indizi che possono far immaginare che la trattativa andrà poi in porto, alla fine.

Calciomercato Bayern: la moglie di Kane cerca casa a Monaco

Il mercato lo fanno le società, i procuratori, gli intermediari, i calciatori… ma anche le mogli. Spesso in passato le decisioni familiari hanno indirizzato trattative molto importanti. Anche questa volta, per quanto riguarda Harry Kane, c’è di mezzo la famiglia. Katie Kane, moglie del centravanti, è in attesa del quarto figlio. Come riportato dalla ‘Bild’, la dolce metà del centravanti della Nazionale inglese è stata vista a Monaco di Baviera. Come riportato dal portale tedesco, un grande numero di giocatori della formazione bavarese vive nel sobborgo di Grunwald, un comune limitrofo a sud della città.

Scrive la ‘Bild’ che quella zona è la prescelta dai giocatori del Bayern siccome è comoda per giungere ai campi di allenamento ed è un’area tranquilla. Tanto da essere consigliata dalla stessa società, che indirizza i nuovi calciatori a guardare da quelle parti. L’accordo tra Tottenham e Bayern Monaco è ancora lontano, ma la famiglia Kane si sta già muovendo.