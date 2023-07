Juventus, tifosi scatenati con Pogba: “Hai sbagliato sport, gioca a calcio”

Paul Pogba continua a essere un caso nell’ambiente Juventus, le reazioni furibonde all’ultima apparizione del francese

La scorsa stagione calcistica è stata un incubo per Paul Pogba e per tutti i tifosi della Juventus. I bianconeri si augurano esiti molto diversi, ma almeno per quanto riguarda il giocatore francese almeno per adesso i presupposti non sembrano ancora essere dei migliori, anzi.

Pur avendo trascorso le vacanze a prepararsi e avendole interrotte una settimana prima per tornare in anticipo alla Continassa ad allenarsi ulteriormente, il centrocampista è ancora in ritardo di condizione. Aggregato alla tournée con la squadra di Allegri, continua però ad allenarsi a parte, con esercizi personalizzati. Difficile vederlo in campo nelle prossime sfide americane, ma emergerebbero dubbi anche sul fatto che possa essere pronto per la prima giornata di campionato, stando ad alcune ricostruzioni. Il che starebbe davvero esaurendo la pazienza dell’ambiente bianconero.

Juventus, Pogba gioca a football americano ma tutti si scatenano contro il video sui social

La Juventus, come noto, non ha disputato la prevista amichevole con il Barcellona per via della rinuncia dei blaugrana dovuta a una indisposizione generalizzata della rosa per un virus intestinale. Gli uomini di Allegri si sono comunque allenati sul prato del Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Nel mentre svolgeva i suoi esercizi, Pogba si è divertito anche a fare altro.

Lo si è intravisto sul terreno di gioco improvvisare dei lanci da quarterback con un pallone da football americano. Il social media manager della Juventus ha pubblicato un video che voleva essere ironico, richiamando lo storico quarterback Tom Brady. Ma in molti non l’hanno presa bene tra i tifosi, anzi. Molti hanno contestato l’atteggiamento di Pogba, ironizzando sulla possibilità di un nuovo infortunio e sul fatto che in pratica non lo si veda giocare a calcio da troppo tempo. Altri, hanno invocato addirittura una cessione immediata in Arabia Saudita. Ecco alcuni dei commenti più feroci su Twitter:

Next post: Pogba shoulder injury. Out until the new year. — Tom Nicholls (@tnicholls23) July 23, 2023

10 MILIONI DI EURO. Ingaggiavate un TikToker pagavate di meno 👏🏼 — KingSport (@KSport24) July 23, 2023

Ma perché non si allena con gli altri anziché fare il buffone — Grazy (@Grazy51711161) July 23, 2023

O torna a giocare a calcio o se ne può andare in Arabia domani mattina!

🤡🤡🤡 — Paolo (@pol2187) July 23, 2023

Aka giocasse a calcio almeno per sbaglio — Ipergiux™ (∂+m)ψ = 0 (@ipergiux) July 23, 2023