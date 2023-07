I centrocampisti più forti della storia della Juventus

La Juventus ha sempre avuto centrocampisti di assoluta qualità e che hanno lasciato un ricordo indelebile nella mente dei tifosi.

Uno dei reparti più importanti in una squadra di calcio è, senza ombra di dubbio, il centrocampo dove abbiamo il regista, capace di dettare tempi e ritmi di gioco e le mezzali che devono fornire un contributo importante in termini realizzativi.

La Juventus, in mezzo al campo, ha sempre avuto giocatori di assoluta qualità e in grado di lasciare un segno indelebile nella storia del club bianconero. Tra questi centrocampisti non possiamo non citare Andrea Pirlo, uno dei più forti della sua generazione.

Didier Deschamps

Iniziamo questa particolare classifica con Didier Deschamps centrocampista che ha vestito la maglia della Juventus dal 1994 al 1999. Dal punto di vista tattico riusciva ad essere decisivo sia in fase di ripiegamento sia in fase di costruzione.

Deschamps, infatti, aveva una tecnica decisamente importante; in campo, inoltre, era un leader innato a tal punto da rappresentare un punto di riferimento per i propri compagni.

Marco Tardelli

Quando parliamo di Tardelli ci viene in mente la storica esultanza dopo il gol, con la sua Italia, alla Germania. Centrocampista che ha vestito la maglia della Juventus dal 1975 al 1985 ha vinto diversi trofei in bianconero.

Una mezzala dotata tecnicamente, riusciva ad imporsi in mezzo al campo grazie alle sue incredibili qualità. I tifosi bianconeri ricordano Marco Tardelli con grande affetto.

Zinedine Zidane

Uno dei giocatori più forti della sua generazione, Zidane poteva ricoprire diversi ruoli dal trequartista alle spalle della prima punta alla mezzala offensiva. In alcune circostanza poteva essere impiegato anche come regista. Una duttilità dovuta alla sua straordinaria capacità tecnica.

Con la Juventus ha giocato dal 1996 al 2001; Zidane era in grado di unire la forza fisica alla qualità tecnica. Dotato di ottima visione di gioca, riusciva a fornire assist decisivi per i propri compagni.

Andrea Pirlo

Tra i centrocampisti più forti del calcio italiano, Andrea Pirlo ha vestito la maglia della Juventus dal 2011 al 2015 contribuendo, in maniera decisiva, al dominio bianconero a livello nazionale.

Pirlo era il classico regista, quel giocatore in grado di alzare e abbassare i ritmi della partita a seconda del momento del match. Visione di gioco semplicemente straordinaria, l’azzurro sapeva prima come si sarebbe sviluppata l’azione; era particolarmente pericoloso sulle palle inattive.

Claudio Marchisio

Passiamo ora a Claudio Marchisio, centrocampista che avrà sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi bianconeri. In maglia Juventus ha vinto la bellezza di quattordici trofei fornendo un contributo molto importante.

Dal punto di vista tattico parliamo di una mezzala dotata di gran fisico, dinamico e con la capacità di attaccare la profondità ed inserirsi alle spalle della difesa avversaria. Il suo contributo realizzativo fu determinante per il raggiungimento dei vari obiettivi.

Edgar Davids

E’ stato il centrocampista della Juventus dal 1997 al 2004 contribuendo, in maniera decisiva, alla conquista di diversi trofei. Dal punto di vista tattico parliamo di un giocatore che aveva una grande visione di gioco.

Davids era un leader indiscusso all’interno del campo e, tra le sue caratteristiche principali, troviamo una cattiveria agonistica che è risultata determinante per i bianconeri.

Arturo Vidal

Altro centrocampista di qualità che ha vestito la maglia della Juventus è stato Vidal; il cileno ha regalato diverse soddisfazioni ai tifosi bianconeri grazie alla sua capacità di unire abilità tecniche e forza fisica.

Vidal, in mezzo al campo, sapeva dominare in maniera incontrastata; forte fisicamente, abile in interdizione e con la possibilità di far male agli avversari grazie ai suoi inserimenti senza palla.

Miralem Pjanic

Arrivato alla Juventus dopo l’esperienza in giallorosso, Pjanic è stato uno dei centrocampisti più tecnici ad aver vestito la maglia bianconera. Giocatore dotato di grande intelligenza tattica e una visione di gioco che in pochi possono vantare.

Pjanic, tra le sue caratteristiche principali, ha quella di gestire tempi e ritmi di gioco; il centrocampista, inoltre, è molto abile sui calci piazzati. Punizioni e angoli, grazie al suo delicatissimo piede destro, possono rappresentare un pericolo per la difesa avversaria.

Patrick Vieira

Ha vestito la maglia della Juventus per una sola stagione ma tanto è bastato per entrare nel cuore dei tifosi bianconeri. Vieira era considerato uno dei centrocampisti più forti della sua generazione.

Giocatore completo: forte fisicamente, dal punto di vista atletico e con la capacità di essere determinante in entrambe le fasi di gioco. Viera, infatti, forniva una grande mano al reparto arretrato ma sapeva essere decisivo anche nella trequarti avversaria grazie alle sue ottime doti tecniche.

Paul Pogba

Concludiamo questa speciale classifica con Paul Pogba; il francese, tornato alla Juventus dopo l’esperienza al Manchester United, non ha vissuto una stagione brillantissima. Il classe 1993 ha dovuto fare i conti con tre problemi fisici che gli hanno impedito di dare il giusto contributo alla rosa di Allegri.

La prima esperienza di Pogba alla Juventus, invece, è stata assolutamente positiva; giocatore forte fisicamente, dinamico, abile nel gioco aereo, dotato di un grandissimo calcio e con la capacità di portare un numero importante di gol e assist.