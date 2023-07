La Lazio, nella sua storia, ha sempre avuto grandi attaccanti; l’ultimo, in ordine di tempo, è senza ombra di dubbio Ciro Immobile.

Una delle squadre più importanti del campionato italiano è, senza nessun dubbio, la Lazio; il club biancoceleste, ogni stagione, lotta per obiettivi importanti con la voglia di migliorarsi costantemente.

Tra i giocatori più importanti della squadra troviamo, sicuramente, Immobile; l’attaccante è un leader, un punto di riferimento e un vero e proprio trascinatore. Nella storia della Lazio, però, ci sono stati altri centravanti di assoluto spessore.

Silvio Piola

Iniziamo questa speciale classifica con Silvio Piola, attaccante centrale che ha giocato nella Lazio dal 1934 al 1943 in un calcio completamente diverso da quello attuale. In maglia biancoceleste ha realizzato la bellezza di 159 goal venendo superato solamente da Immobile.

Da un punto di vista tecnico era un centravanti classico di area di rigore con grande forza fisica; Piola, però, era anche dotato tecnicamente e questo gli consentiva di essere ancora più completo.

Giorgio Chinaglia

Punta centrale capace di realizzare 123 gol e fornire cinque assist; Giorgio Chinaglia ha giocato con la Lazio dal 1969 al 1976 vincendo una Serie A e una Coppa delle Alpi.

E’ sicuramente tra gli attaccanti capaci di scrivere la storia della Lazio e di essere ricordato, con affetto, dai propri tifosi.

Bruno Giordano

Ha segnato nella Lazio 116 gol ed è, senza dubbio, un centravanti che viene ricordato con grande affetto dalla tifoseria biancoceleste.

Nella capitale dal 1975 al 1985, Bruno Giordano era un centravanti che riusciva ad unire le qualità tecniche alla forza e al fiuto del gol dell’attaccante. Giocatore completo.

Giuseppe Signori

Tra gli attaccanti più forti della storia della Lazio non possiamo non citare Giuseppe Signori; ha vestito la maglia biancoceleste dal 1992 al 1997 realizzando 127 gol e fornendo 14 assist.

Tecnicamente valido, veloce, una delle sue caratteristiche principali era la straordinaria capacità nel calciare i rigori.

Tommaso Rocchi

Tra gli attaccanti più forti ad aver vestito la maglia della Lazio non possiamo non citare Tommaso Rocchi; in biancoceleste dal 2004 al 2013 è stato un punto di riferimento per il club capitolino di quel periodo. A Roma ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana lasciando un bellissimo ricordo tra i tifosi biancocelesti.

Attaccante centrale che amava venire incontro per favorire l’inserimento dei compagni ed era molto abile nell’attacco alla profondità. Quando scendeva in campo dava sempre il cento per cento.

Hernan Crespo

Per quanto riguarda Crespo, invece, l’ex attaccante ha vestito la maglia della Lazio dal 2000 al 2002; poco tempo ma sufficiente per entrare nel cuore dei tifosi biancocelesti.

Nella capitale ha vinto una Supercoppa Italiana; dal punto di vista tecnico era molto abile nel gioco aereo e aveva un grande fiuto del gol.

Christian Vieri

Una sola stagione nella Lazio ma la capacità di entrare a far parte di questa speciale classifica; Vieri è stato, senza ombra di dubbio, uno dei centravanti più forti della sua epoca.

Abile di testa, forte fisicamente, veloce, era dotato di una progressione palla al piede straordinaria; impossibile non sottolineare il suo fiuto del gol. Marcare Vieri, all’interno dell’area di rigore, era impresa decisamente complicata.

Miroslav Klose

Quando parliamo di Klose ricordiamo, senza ombra di dubbio, due momenti in particolare: il record di gol con la nazionale e la rete, all’ultimo istante, nel derby con la Roma che permise alla Lazio di conquistare i tre punti.

Klose ha vestito la maglia biancoceleste dal 2011 al 2016 regalando diverse soddisfazioni tra cui una Coppa Italia. E’ stato uno degli attaccanti più forti della sua generazione, abile nel gioco aereo e con un senso del gol che pochi altri avevano; marcarlo, per i difensori, era decisamente complicato.

Goran Pandev

Con la maglia della Lazio ha realizzato sessantaquattro gol e fornito ventisei assist; giocatore duttile tatticamente dal momento che poteva essere impiegato come centravanti di manovra, come seconda punta alle spalle dell’attaccante ma anche nel ruolo di esterno offensivo.

Pandev, tra le sue caratteristiche principali, aveva quella di mandare in porta i compagni con degli assist sempre molto precisi; abilissimo nel dribbling riusciva, con ottima frequenza, a saltare l’avversario creando la superiorità numerica.

Paolo Di Canio

Impossibile non citare, in questa speciale classifica, Paolo Di Canio; attaccante centrale con la possibilità di essere schierato anche da seconda punta o da esterno offensivo, ha vestito la maglia della Lazio dal 1897 al 1990 e dal 2004 al 2006.

Giocatore tecnicamente completo con un buonissimo dribbling e ottima intelligenza tattica, si distingueva soprattutto per la sua leadership; in campo, infatti, era un vero e proprio punto di riferimento per i compagni.

Claudio Lopez

Una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia; questo il palmares di Claudio Lopez in maglia biancoceleste. Ha giocato per il club capitolino dal 2000 al 2004 lasciando un ricordo, senza ombra di dubbio, positivo.

Attaccante centrale che poteva essere impiegato anche come esterno offensivo, era dotato di ottima tecnica e riusciva a fornire un contributo realizzativo di notevole importanza. Con la Lazio, ad esempio, ha messo a segno quaranta gol e trentadue assist.

Marcelo Salas

I tifosi biancocelesti ricordano con estremo piacere Marcelo Salas; l’ex attaccante ha vestito la maglia della Lazio dal 1998 al 2001 ed ha portato a casa, con il club capitolino, sei trofei tra cui uno scudetto e una Supercoppa Europea.

Soprannominato El Matador, era un centravanti con un senso del gol che pochi altri vantavano. Ottimo senso della posizione e anche buona leadership all’interno della partita.

Simone Inzaghi

Passiamo ora a Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter; da calciatore era un centravanti ed ha vestito la maglia della Lazio in due occasioni, dal 1999 al 2005 e dal 2008 al 2010.

Decisamente meglio la prima esperienza in biancoceleste con ben cinque trofei vinti sui sette totali conquistati nella capitale. Giocatore che i tifosi della Lazio ricordano con affetto.

Ciro Immobile

Concludiamo questa speciale classifica con l’attuale attaccante della Lazio, Ciro Immobile; il centravanti azzurro è un vero e proprio punto di riferimento per i propri compagni e leader indiscusso della squadra.

Giocatore fondamentale e non solo per il suo apporto in fase realizzativa (da quando è alla Lazio ha una media a dir poco impressionante diventando il miglior marcato nella storia biancoceleste) ma anche per come fa giocare la squadra.

Il classe 1990, infatti, permette un costante gioco in verticale e questo per la sua straordinaria capacità di attaccare la profondità; i suoi movimenti su tutto il fronte offensivo favoriscono l’inserimento in area dei centrocampisti. I tifosi della Lazio sono, calcisticamente parlando, innamorati di Ciro Immobile.