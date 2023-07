Calciomercato Salernitana, dal dubbio Dia all’attesa per Miretti: Sousa aspetta rinforzi

La Salernitana non ha ancora iniziato davvero il suo mercato: dalla cessione di Dia all’arrivo di Miretti, Paulo Sousa attende rinforzi

Zero acquisti, qualche tensione di troppo nel ritiro, la piazza che si interroga su quel che sarà. Il luglio della Salernitana sta scorrendo in maniera poco movimentata dal punto di vista degli acquisti.

Fare il punto sul mercato granata è decisamente semplice: il nulla totale, almeno in entrata. Certo, è arrivato il riscatto di Dia, ma i tifosi della Salernitana si aspettano molto altro. Molto dipenderà anche dalle cessioni, partendo proprio dal capire quel che accadrà con l’attaccante senegalese.

Seguito da club anche di prima fascia, il 26enne ex Villarreal potrebbe lasciare Salerno nelle prossime settimane. La cessione sembrava scontata ed, invece, con agosto ormai alle porte ancora non si muove nulla. Attenderà altre due-tre settimane il patron Iervolino: entro metà agosto ci sarà il definitivo dentro o fuori. Senza cessioni, Dia sarà tolto dal mercato e resterà al centro dell’attacco granata.

Ma con chi al suo fianco? Il nome buono potrebbe essere quello di Nzola, in uscita dallo Spezia, mentre i profili di Dovbyk e Piroe restano sullo sfondo. A centrocampo si attende l’arrivo di Miretti dalla Juventus: dopo il rinnovo, il 19enne è atteso in Campania, probabilmente dopo la tournée dei bianconeri.

Calciomercato Salernitana, si cerca una squadra per Sepe e Bonazzoli

Miretti in entrata, forse Nzola, ma prima di tutto le cessioni. Il mercato della Salernitana dipenderà, infatti, anche da quel che il direttore sportivo Morgan De Sanctis riuscirà a ricavare dai calciatori in esubero.

In questo caso, i nomi da monitorare sono diversi, partendo dai casi più spinosi: Luigi Sepe e Federico Bonazzoli. Partiti titolari (o quasi) la scorsa stagione, ora si allenano a parte e attendono l’offerta giusta per andare via da Salerno. Un destino condiviso anche con altri giocatori: da Kristoffersen a Valencia, passando per Boultam, Maggiore e Mamadou Coulibaly.

Da queste cessioni dipenderà anche il budget a disposizione del dirigente per rinforzare la rosa di Paulo Sousa che intanto lavora in ritiro e fa i conti con le scintille tra Lassano Coulibaly e Mazzocchi. Due che a Salerno dovrebbero restare. In attesa dei rinforzi che finora non si vedono. Dipende dalle cessioni: Sousa aspetta.