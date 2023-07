Calciomercato Frosinone, da Kvernadze all’occasione last minute: Di Francesco aspetta i gol salvezza

Il punto sul mercato del Frosinone di Eusebio Di Francesco: si cercano i gol salvezza, affari last minute per Angelozzi

La prima grande rivoluzione è arrivata qualche giorno dopo la promozione in Serie A. Festeggiata la salita nel massimo campionato, il Frosinone ha salutato il tecnico Fabio Grosso e ha scelto Eusebio Di Francesco per andare a caccia della salvezza.

Per riuscirci servirà, ovviamente, mettere in piedi una squadra capace di lottare in un campionato completamente diverso da quello cadetto. Un campionato che non vedrà a guidare l’attacco gialloblù Samuele Mulattieri: il calciatore è tornato all’Inter che lo ha girato poi al Sassuolo nell’ambito dell’affare che ha portato Frattesi in nerazzurro.

Ecco perché servirà un attaccante che garantisca gol pesanti a Di Francesco che ha perso anche Boloca (approdato al Sassuolo) e Roberto Insigne (acquistato a titolo definitivo al Palermo). Uno degli obiettivi è Nzola dello Spezia, ma piace anche Salcedo dell’Inter (nel mirino anche del Genoa).

Chi arriverà troverà come compagno di reparto uno dei colpi di mercato del Frosinone: Giorgi Kvernadze, 20 anni, esterno georgiano che spera di ripetere le gesta del connazionale Kvaratskhelia.

Calciomercato Frosinone, cercasi occasioni last minute

Il georgiano non è l’unico acquisto messo a segno dal Frosinone che in questa prima fase di mercato si è concentrato soprattutto sui giovani.

Ecco quindi gli arrivi di Marchizza, Turati e Harroui dal Sassuolo, ma anche di Monterisi dal Lecce, Brescianini dal Milan e Marvin Cuni dal Bayern Monaco. Tutti acquisti a titolo definitivo ad eccezione di Marchizza, arrivato in prestito. Tanti giovani che non basteranno per portare l’assalto alla salvezza ma il presidente Stirpe ha invitato alla calma e spiegato che il mercato del Frosinone dovrà essere improntato alla pazienza.

Si aspetteranno, infatti, anche gli ultimi giorni della sessione estiva per provare ad arrivare a qualche occasioni che, altrimenti, non sarebbe raggiungibile. Mercato di attesa quindi alla ricerca della giusta occasione. Quella che potrebbe arrivare dalle big del massimo campionato: occhi quindi sul Napoli e sulla decisione di Garcia per Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, ma anche in casa Juventus dove Nicolussi Caviglia non dispiacerebbe a Di Francesco. Dal Milan, invece, il nome giusto potrebbe essere Caldara, uno degli esuberi di Pioli.

Queste alcuni dei profili messi sotto osservazione, ma per chiudere bisognerà attendere. La pazienza è l’ingrediente fondamentale per mercato del Frosinone.