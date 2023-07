Barcellona-Juventus annullata: altro comunicato UFFICIALE nella notte

Dopo la partita saltata tra Barcellona e Juventus per la tournée americana, ecco un altro comunicato ufficiale

La prima gara della Juventus, in programma negli Stati Uniti e valida per il Soccer Champions Tour, si sarebbe dovuta giocare nella notte. Ma, a causa di una gastroenterite virale che ha colpito molti componeti del Barcellona, squadra avversaria, il match è stato annullato.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal club blaugrana in merito alla vicenda che ha costretto all’annullamento della tanto attesa partita: “Il Barcellona informa che la partita contro la Juventus, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 al Levi’s Stadium in occasione del Soccer Champions Tour, è stata sospesa. Una parte importante della rosa blaugrana è affetta da gastroenterite virale”. Una brutta tegola per la squadra allenata da Xavi Hernandez, ma anche per quella di Massimiliano Allegri che non ha potuto scendere in campo e mettere in mostra, tra gli altri, il nuovo acquisto Timothy Weah.

Di contro, i bianconeri hanno così risposto a questa situazione che si è venuta a creare improvvisamente: “In sostituzione del match contro il Barcellona inizialmente in programma, la squadra svolgerà un allenamento alle 18:30 PT al Levi’s Stadium a porte chiuse“. Adesso, il prossimo impegno della Juventus in America prevede la partita contro il Milan di Stefano Pioli il 28 luglio alle 4.30, ora italiana, a Carson, nella contea di Los Angeles. Dunque, gli uomini di Allegri continueranno a lavorare per prepararsi al meglio per la prossima partita.

Barcellona-Juve annullata, nuovo comunicato ufficiale

Nella notte italiana, da casa Barcellona è arrivato un nuovo comunicato ufficiale riguardante i prossimi impegni dei catalani per il Soccer Champions Tour: “L’FC Barcelona vuole invtare i suoi tifosi a partecipare e godersi la partita che giocheremo questo mercoledì contro l’Arsenal al ‘SoFi Stadium’ di Los Angeles. Entrambe le squadre sono in stretto contatto ed entrambi hanno la massima fiducia che la partita si giocherà come previsto”. Dunque, adesso tutta l’attenzione è puntata sul ritiro della squadra di Xavi: se le cose torneranno alla normalità, nei prossimi giorni scenderanno in campo come da programma per proseguire regolarmente la tournée.