Ancora problemi per Pogba, esordio a Udine a forte rischio

Pogba non è ancora al cento per cento della condizione fisica; il francese è a forte rischio per l’esordio in campionato della Juve

Una stagione, quella scorsa, devastante per Pogba; il francese sarebbe dovuto essere l’uomo in più della Juventus, quel giocatore in grado di migliorare il centrocampo con la sua forza fisica, la qualità tecnica e la possibilità di portare un numero importante di gol e assist. Le cose sono andate in maniera completamente diversa con Pogba mai realmente in condizione di aiutare la squadra. I problemi sono iniziati sin da subito, dalla scorsa preparazione estiva quando il centrocampista si è fermato per una lesione al menisco esterno del ginocchio destro.

Infortunio grave che è stato ulteriormente aggravato con la decisione di Pogba di non operarsi ma di seguire una terapia conservativa. Scelta, quella del centrocampista, dettata dalla voglia di salvare il Mondiale invernale in Qatar. Le risposte della terapia conservativa, però, non sono state come il giocatore sperava e allora, a quarantacinque giorni dall’infortunio, il classe 1993 ha optato per l’operazione.

Intervento che ha cambiato i tempi di recupero con il centrocampista costretto a saltare il Mondiale con la sua Francia. Proprio la manifestazione in Qatar sembrava poter aiutare il centrocampista deciso a tornare a disposizione della Juventus il prima possibile. Così, però, non è stato; prima del match casalingo con la Sampdoria, Pogba ha subito un nuovo problema fisico dopo aver calciato una punizione verso la fine dell’allenamento. l’esito degli esami ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra.

Altri giorni di stop, dunque, per il centrocampista; i problemi, però, non sono finiti qui. Arriviamo, infatti, a Juventus-Cremonese dopo Allegri decide di mandare in campo, dal primo minuto, Pogba. La partita del francese dura solamente ventiquattro minuti; l’ex United è costretto ad uscire per una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Infortunio che significa stagione finita.

Pogba, continuano i problemi: il francese in dubbio per la prima di campionato

Dopo una stagione come quella passata, il francese ha solamente voglia di mettersi alle spalle tutti i problemi per tornare al cento per cento della condizione fisica. Il percorso, però, sembra ancora piuttosto lungo. Pogba, infatti, non è ancora al meglio e questo rappresenta un problema non da poco per la Juventus.

I bianconeri faranno il loro esordio a Udine il prossimo venti agosto; per la prima di campionato è difficile immaginare che il giocatore sia al cento per cento della condizione fisica. Più semplice che Pogba possa essere utilizzabile, magari, dopo la prima sosta per le nazionali.