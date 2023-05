Juventus-Cremonese, voti e tabellino prima tempo: Pogba gela lo Stadium, fantasma Vlahovic

Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Cremonese, match dell’Allianz Stadium valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri in bianco all’intervallo

Risultato ancora fermo sullo 0-0 a Torino, con l’Allianz Stadium gelato dall’infortunio dopo appena 21 minuti di Paul Pogba, al ritorno da titolare.

La Juventus crea poco e non riesce a perforare l’attenta difesa della Cremonese, con Carnesecchi bravo a neutralizzare il colpo di testa ravvicinato di Bremer. Paredes è lucido in regia e serve una gran palla a Milik, mentre Chiesa va a sprazzi. Prestazione ancora deludente per Vlahovic, che non si vede praticamente mai in area ospite.

JUVENTUS

Perin 6

Gatti 6

Bremer 6,5

Danilo 6

Cuadrado 5,5

Fagioli 6

Paredes 6,5

Rabiot 5,5

Chiesa 5,5

Pogba 6 (24′ Milik 5,5)

Vlahovic 5

All. Allegri 5,5

CREMONESE

Carnesecchi 6

Quagliata 6

Ferrari 6,5

Chiriches 6,5

Lochoshvili 6

Vasquez 6

Benassi 6

Meitè 6

Galdames 6

Okereke 5,5

Afena-Gyan 5,5

All. Ballardini 6

Arbitro: Chiffi 6

TABELLINO

JUVENTUS-CREMONESE 0-0

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Pogba (24′ Milik); Vlahovic. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Locatelli, Miretti, Barbieri, Kostic, Iling-Junior, Di Maria, Kean. Allenatore: Allegri

Cremonese (4-4-1-1): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Lochoshvili, Vazquez; Felix, Meité, Benassi, Quagliata; Galdames; Okereke. A disposizione: Sarr, Saro, Ghiglione, Aiwu, Valeri, Bianchetti, Sernicola, Castagnetti, Acella, Buonaiuto, Basso, Ricci, Ciofani. Allenatore: Ballardini

Arbitro: Chiffi (sez. Padova)

VAR: La Penna

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 2′