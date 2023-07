Qualcuno dice sì: Lautaro Martinez via dall’Inter per 200 milioni

Le voci di mercato sul futuro di Lautaro Martinez continuano a tenere banco: la risposta del ‘Toro’ non si è fatta attendere, ma un verdetto ribalta tutto

Sono ore caldissime in casa Inter. I nerazzurri, infatti, dopo aver definito ufficialmente la cessione di Onana al Manchester United, vogliono stringere i tempi per le diverse operazioni in cantiere.

Oltre al restyling completo tra i pali, infatti, Marotta sta setacciando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti in attacco. Il ventaglio di opzioni attenzionato dall’Inter è importante, ma nelle ultime ore a prendersi la scena sono state le indiscrezioni riguardanti il futuro di Lautaro Martinez. Dall’Argentina, infatti, è rimbalzata la notizia secondo cui in Arabia sarebbero pronti a ricoprire d’oro il ‘Toro’, mettendo sul piatto un quadriennale da circa 60 milioni di euro a stagione. In realtà per adesso si tratta di una mera suggestione anche perché l’argentino non ha aperto a quest’ipotesi, ormai punto di riferimento indiscusso dello scacchiere di Inzaghi e leader dello spogliatoio.

Calciomercato Inter, l’esito del sondaggio fuga ogni dubbio: 200 milioni per Lautaro

Salvo clamorosi colpi di scena, che in una sessione di calciomercato estiva pazza come quella in corso non sono da escludere a priori, il futuro di Lautaro Martinez è ancora all‘Inter. Ad ogni modo nel sondaggio di calciomercato.it abbiamo chiesto agli utenti a quale prezzo, eventualmente, l’Inter dovrebbe avallare la cessione del centravanti argentino.

La maggioranza (il 29% dei votanti) crede il prezzo giusto debba essere fissato intorno ai 200 milioni di euro. Il 25% degli utenti, invece, ritiene giusto che l’affare debba essere impostato sulla base di una valutazione complessiva da 150 milioni. ‘Insegue’ l’ “100 milioni” (26%). Solo il 20% dei votanti, invece, punta sull’incedibilità di Lautaro Martinez che, come già detto, ha già rispedito al mittente le sirene arabe, pronto a dare il suo contributo con la maglia dell’Inter.