Infortunio gravissimo: dopo la lesione al crociato pensa al ritiro

Il gravissimo infortunio nella preparazione precampionato potrebbe spingere il giocatore al ritiro: crac al crociato

L’inizio della stagione calcistica, come sempre, è fondamentale per tutte le squadre per quanto avviene in campo e fuori. Sul terreno di gioco, i giocatori si preparano a una annata lunga e difficile mettendo a punto fiato e condizione fisica. All’estero, le società tentano di rinforzarsi con acquisti importanti.

E’ una fase delicatissima quella della preparazione nei ritiri, dove occorre la massima attenzione per la riatletizzazione dei calciatori. E purtroppo, a volte, gravi infortuni sono dietro l’angolo. Uno di questi riguarda un giocatore che avrebbe dovuto essere protagonista nella prossima Champions League. Ma che invece non prenderà parte al via della stagione, per un gravissimo infortunio, che potrebbe portare anche al suo ritiro dal calcio giocato.

Infortunio per David Silva, può arrivare l’annuncio del ritiro dal calcio giocato

David Silva aveva contribuito a portare la Real Sociedad in Champions League, dopo dieci anni di assenza per la squadra basca. L’attaccante spagnolo, 37 anni, nel corso degli allenamenti si è però procurato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio.

Una brutta tegola per la sua squadra, che dovrà fare a meno di un punto di riferimento cruciale in campo e fuori. Per David Silva avrebbe dovuto essere, nei piani, l’ultima stagione da giocatore professionista. A questo punto, il rischio di un addio anticipato, vista la gravità dello stop, è concreto. L’ex Valencia e Manchester City sta riflettendo attentamente in queste ore e presto potrebbe comunicare la sua decisione in merito. In carriera, ha vinto due Europei e un Mondiale con la Spagna (35 reti in 125 presenze, quarto goleador assoluto dietro Villa, Raul e Fernando Torres), quattro Premier League, due FA Cup, tre Community Shield, cinque coppe di lega inglese e due Coppe del Re.