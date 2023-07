Ines Trocchia senza veli: sotto la camicetta scollatura esplosiva

Ines Trocchia fa impazzire il popolo del web ancora una volta, la modella si scatena con scatti illegali: curve in risalto

E’ sempre più difficile trovare le parole per descrivere bellezza, eleganza e sensualità di una delle principali beniamine dei social come Ines Trocchia. La super modella, di origini partenopee, non perde occasione per farci sognare ad occhi aperti e in questa estate ci sta regalando immagini mozzafiato a dir poco.

28 anni, Ines ci ha messo poco per diventare non solo una delle modelle italiane più seducenti e riconoscibili, ma anche un volto noto a livello internazionale. Come testimoniano le numerose copertine prestigiose che l’hanno vista protagonista su alcuni dei magazine di maggior tendenza. Valga per tutte il servizio che le fu dedicato da Playboy, un autentico capolavoro di fascino e provocazione.

Vecchia conoscenza degli appassionati di calcio, per aver partecipato in passato ad alcune trasmissioni sportive, Ines è a sua volta una grande tifosa (nel suo cuore c’è l’Inter). Ma i calciatori non fanno per lei: come ha avuto più volte modo di spiegare, ha rispedito al mittente numerosi approcci da parte loro. E del resto ha trovato l’amore con il collega Levi Conely, modello statunitense.

Ines Trocchia, fuori tutto: lato A incontenibile, coperto solo con le braccia, non si può resistere

Al tempo stesso, i fan sono sempre più perdutamente innamorati di lei. E non potrebbe essere altrimenti, visti gli scatti esplosivi e micidiali con cui fa parlare di sé tutta la community. Ecco cosa ci propone tra le ultime immagini la fantastica Ines.

Un servizio fotografico davvero da urlo, letteralmente preso d’assalto dai numerosissimi fan di Instagram (Ines ha oltre un milione e 600 mila followers). La modella si mette in mostra con camicetta aperta, scoprendo quasi del tutto la sua vertiginosa scollatura al naturale. Un dettaglio che non può che infiammare all’istante la platea. La tempesta di like e commenti estasiati è un risultato scontato e da copione, come praticamente ogni volta che Ines decide di sfoderare tutte le sue armi. Curve da sogno, da ammirare all’infinito.