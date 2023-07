Dalla Juve al Napoli: ecco mister 80 milioni

Il Napoli e la Juve stanno considerando l’acquisto di uno dei difensori più pagati della storia del calcio.

De Laurentiis, alla ricerca del sostituto ideale di Kim, starebbe valutando il profilo del difensore, messo alla porta dal suo attuale club.

Anche Napoli e Juventus, stando a ’90min.com’, rappresentano delle possibilità per il suo futuro. Harry Maguire, fuori dai piani tecnici di ten Hag per la prossima stagione, dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Molti i club alla finestra, sia in Premier League, dove Chelsea e West Ham monitorano la situazione, sia nel resto d’Europa, anche in Italia. Le squadre alla ricerca di un difensore, come quelle di Garcia e Allegri, potrebbero sfruttare l’eventuale possibilità di mercato, aggiudicandosi il centrale inglese a buone condizioni economiche.

De Laurentiis e le dichiarazioni su Maguire tre anni fa

Il suo acquisto ha fatto scalpore. Nel 2019 il difensore inglese, allora in forza al Leicester, venne acquistato dal Manchester United per la folle cifra di 87 milioni, che lo ha reso il difensore più pagato della storia.

Una notizia che fece velocemente il giro del mondo e che puntò i riflettori degli addetti ai lavori su Maguire. Dopo la sua prima stagione, condizionata da qualche errore e da un rendimento non all’altezza del costo del suo cartellino, furono in tanti a criticare la scelta dei Red Devils.

Tra questi anche Aurelio De Laurentiis, che dichiarava: “In Inghilterra possono spendere 93 milioni di euro per un giocatore per il quale pagherei un massimo di 25-30 milioni di euro”. Chissà se queste ultime cifre possano bastare per Maguire…

Leonardo Santini