Spunta De Gea per l’Inter: ecco perché lo United lo ha scaricato

David De Gea, estremo difensore spagnolo, è attualmente svincolato e il suo posto al Manchester United è stato preso da Andre Onana, ceduto dall’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato

La sessione di calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi è decisamente tumultuosa. I nerazzurri, che stanno cambiando tanto all’interno della loro rosa, sono anche alle prese con la questione legata all’estremo difensore.

Samir Handanovic ha visto scadere il suo contratto con la Beneamata, mentre Alex Cordaz ha scelto l’Arabia Saudita. Discorso differente per Andre Onana. Il portierone del Camerun, dopo una stagione da urlo con i colori dell’Inter, ha accettato la corte del Manchester United del vecchio amico Erik Ten Hag, soprattutto vista l’offerta irrinunciabile proposta dai Red Devils alla società meneghina. Ora l’Inter deve trovare i sostituti. Il primo, è stato per il ruolo di terzo nelle gerarchie, ed è stato Raffaele Di Gennaro, mentre per gli altri due i nomi caldi sono quelli di Sommer e Trubin. Ma attenzione anche alla suggestione David De Gea, lo spagnolo, epurato proprio dallo United, è attualmente svincolato, ma c’è un grande ostacolo: l’elevatissimo ingaggio percepito dall’ex Atletico Madrid.

De Gea suggestione per l’Inter, ma occhio al rendimento recente

L’elevato ingaggio di De Gea non sembra corrispondere troppo alle prestazioni, in particolare quelle recenti, fra i pali del Manchester United. In ultima analisi, basti pensare alla parte finale della stagione che si è appena conclusa dove l’ex giocatore dell’Atletico Madrid ha avuto diversi problemi rendendosi protagonista di qualche parata non proprio perfetta. Nella vittoria contro l’Everton infatti, De Gea ha fatto discutere con un intervento decisamente goffo che ha portato Roy Keane, leggenda dello United, a dire: “Un errore veramente scioccante da parte di un portiere che gioca a livello internazionale. Sembra quasi che De Gea si sia fatto qualche drink di troppo“.

Poi c’è quello che è successo contro il West Ham a inizio maggio, che è addirittura costato la sconfitta ai Red Devils e che forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso sulla possibile partenza di De Gea e l’arrivo di Onana.