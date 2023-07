Scambio + cash e domino lampo: telenovela (in)finita Barella

Dalla Francia arrivano importanti aggiornamenti che riguardano indirettamente anche Nicolò Barella. Le ultime indiscrezioni dalla Francia

Negli ultimi giorni di calciomercato l’Inter ha regalato spunti interessanti sia in entrata che in uscita. I nerazzurri, infatti, oltre a perfezionare la cessione di Onana al Manchester United, si stanno guardando intorno alla ricerca di soluzioni congeniali da valorizzare.

Tuttavia le sirene estere per i gioielli nerazzurri non sono finite qui. Alle indiscrezioni riguardanti la faraonica offerta presentata dall’Arabia Saudita per Lautaro Martinez, con il ‘Toro’ che però non ha alcuna intenzione di lasciare i nerazzurri, si sono aggiunti i rumours riguardanti il possibile addio di Nicolò Barella. Anche in questo caso, però, all‘Inter non è arrivata alcuna proposta concreta, con Marotta che non ha alcuna intenzione di sacrificare altri assi portanti dello scacchiere tecnico di Inzaghi. Dalla Francia, però, arrivano ulteriori aggiornamenti che riguardano indirettamente l’Inter.

Calciomercato Inter, dalla Francia insistono: intreccio Bernardo Silva-Barella

Secondo quanto evidenziato da footmercato.net, infatti, per rinforzare ila propria trequarti il Paris Saint Germain starebbe continuando a bussare alla porta del Manchester City per capire la fattibilità dell’operazione Bernardo Silva. I Citizens, però, hanno fissato il prezzo del cartellino del portoghese a 100 milioni di euro.

Cifra che, almeno per il momento, i transalpini non sarebbero intenzionati a raggiungere. Il Psg infatti è arrivato a mettere sul piatto una base cash di 42 milioni di euro a cui aggiungere eventualmente una contropartita tecnica individuata in Verratti o Donnarumma. Proposta che non stuzzica più di tanto Guardiola, che intanto continua a vedere in Barella il possibile innesto con il quale eventualmente rinforzare il reparto di centrocampo. Come già ribadito in precedenza, però, l’Inter è assolutamente tranquilla sul fronte Barella e non teme capovolgimenti di fronti improvvisi. Stando così le cose, solo un clamoroso effetto domino potrebbe ribaltare le carte in tavola.