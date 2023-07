Roma, infortunio per un titolare: Mourinho costretto al cambio

La Roma sta preparando l’inizio della prossima stagione ma Mourinho inizia subito a perdere i pezzi; infortunio per un titolare

Siamo nel pieno della preparazione estiva per le squadre che devono farsi trovare pronte per l’inizio della prossima stagione; la Roma è una di queste e l’obiettivo dei giallorossi è quello di lottare per il quarto posto e cercare di tornare in finale di Europa League dopo la sconfitta di Budapest, ai calci di rigore, contro il Siviglia. Migliorare il rendimento della scorsa stagione è possibile a patto che venga fatto un mercato intelligente e che accontenti le richieste dell’allenatore portoghese.

E’ chiaro che, per raggiungere gli obiettivi prefissati, la Roma ha assolutamente bisogno di evitare i problemi fisici della scorsa stagione; dalla gara contro il Feyenoord, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, i giallorossi hanno dovuto affrontare una serie di problemi fisici che hanno messo fuori gioco elementi di assoluta importanza per gli schemi di Mourinho. Una serie di infortunati difficili da gestite e che hanno compromesso lo scorso campionato dei giallorossi.

La speranza, come detto, è quella di avere meno infortuni possibili nel corso della prossima stagione; obiettivo che parte non nel migliore dei modi considerando il problema avuto da un giocatore giallorosso nel corso dell’amichevole contro il Latina, la seconda della preparazione estiva della Roma.

Roma, infortunio per Solbakken: problema all’adduttore destro

Seconda amichevole stagionale per la Roma che, dopo la vittoria contro la Boreale, affronta il Latina; si tratta dell’ultima amichevole in Italia dal momento che i giallorossi partiranno per il Portogallo dove affronteranno la seconda parte di ritiro. La partita contro il Latina ha visto Mourinho dover cambiare un titolare per un problema fisico.

Nel corso del primo tempo, infatti, Solbakken è stato costretto al cambio per un problema all’adduttore destro che sarà valutato nel corso delle prossime ore. Al suo posto è entrato El Shaarawy fresco di rinnovo contrattuale. Subito un problema, dunque, per l’allenatore portoghese; l’attaccante norvegese si era distinto, fino a questo momento, come uno dei migliori del ritiro precampionato della Roma.

Dopo le difficoltà della prima stagione, Solbakken vuole mostrare tutte le sue qualità e rappresentare una soluzione importante all’interno della rosa giallorossa: questo problema fisico rischia di rallentare la crescita di un giocatore che, anche a livello tattico, può offrire diverse soluzioni al sistema di gioco, il 3-4-2-1, di Mourinho. La speranza del tecnico è quello di non dover fare i conti con altri problemi muscolari.