Ribaltone e risposta choc: Giuntoli porta Spalletti alla Juventus

L’allenatore toscano ha smentito le voci su un possibile anno sabbatico dopo lo scudetto vinto con il Napoli

Inizierà con molta probabilità senza panchina la nuova stagione di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano, come ammesso al suo addio da Napoli, ha spiegato di aver lasciato gli azzurri dopo aver vinto uno scudetto storico per ‘troppo amore’ nei confronti del club e del popolo partenopeo.

Nonostante le voci circolate nelle ultime settimane su un possibile anno sabbatico, lo stesso allenatore ha voluto precisare in una recente intervista di non aver alcuna intenzione a lasciare il mondo del calcio anche solo per una stagione. Dopo aver vissuto emozioni indescrivibili nella stagione del suo primo scudetto italiano con il Napoli, per Spalletti non sarà affatto semplice riuscire a trovare una nuova sfida che possa regalargli le stesse sensazioni provate nell’ultimo anno.

Anche per questa stagione, come riportato da ‘footmercato’, il tecnico di Certaldo avrebbe rifiutato una mega proposta recapitata al suo indirizzo da parte dell’Al-Ahli. Spalletti non ha alcuna intenzione di trasferirsi in questo momento della sua carriera in Arabia Saudita e attende invece un progetto convincente che possa trattenerlo in Europa. A tal proposito, secondo la stessa fonte, l’allenatore starebbe maturando dentro di sé un’idea per il futuro.

Calciomercato Juve, Spalletti ritrova Giuntoli alla Juve dalla prossima stagione

Dopo aver lavorato con Giuntoli in un tandem di grande successo al Napoli, Spalletti starebbe aspettando la chiamata del nuovo ds bianconero.

Più volte l’allenatore toscano negli ultimi anni è stato accostato alla Juventus e la presenza dell’ex dirigente del Napoli potrebbe accelerare questo processo. Un matrimonio che dovrà però attendere ancora qualche tempo, precisamente un’altra stagione. Il club bianconero ha infatti deciso nei mesi scorsi di riconfermare Allegri alla guida della prima squadra e, salvo colpo di scena ad oggi inattesi, dovrebbe rimanere in panchina sino alla prossima estate. A quel punto, con un solo anno di contratto prima della scadenza dell’accordo, per la Juve diverrebbe più semplice dire addio all’attuale tecnico bianconero e affidare a Spalletti il ruolo di allenatore.