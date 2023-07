Classifica di A stravolta: UFFICIALE, penalizzazione annullata

La decisione UFFICIALE della Federazione ha riscritto i nuovi termini della classifica. Il verdetto che cambia le carte in tavola

Nella stagione appena conclusa non sono state poche le circostanze nelle quali il Collegio di Garanzia del Coni si è dovuto esprimere per dirimere spinose controversie. L’ultima, in ordine di tempo, si è materializzata poche ore fa.

Come evidenziato da ‘Antenna Sud’, infatti, il Collegio di Garanzia del Coni ha deciso di restituire ufficialmente i sei punti di penalizzazione inizialmente inflitti alla Conversano, compagine barese militante nella Lega Serie A di pallamano. Alla luce di questa decisione ormai inderogabile, la Pallamano Conversano è dunque ritornata al secondo posto in classifica. La Federazione ha già deliberato in merito, dando il via libera agli uffici federali affinché tramutino la sentenza del Collegio di Garanzia in atto applicativo. Il tutto provocherà delle conseguenze tangibili anche sul prossimo calendario.

Il primo effetto si ripercuoterà, infatti, sul rinvio della Supercoppa inizialmente programmata il 2-3 settembre, che verrà dunque spostata al 16-17 dicembre. Con il secondo posto ormai acquisito, la formazione barese rivendica ora il diritto di partecipazione alle competizioni europee, aspetto sul quale dovrà pronunciarsi la Federazione. L’ipotesi di far rigiocare i play off, ad esempio, non è da escludere a priori.