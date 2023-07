Clamoroso, dalla Juve al Chelsea: né Vlahovic né Chiesa

Possibile affare a sorpresa tra Chelsea e Juventus, né Vlahovic né Chiesa coinvolti. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti di mercato

L’era Giuntoli alla Juventus è cominciata con una ‘missione’ precisa per il nuovo direttore sportivo, ovvero quella di sfoltire la rosa e cedere gli esuberi rientrati alla Continassa.

La prima mossa del Football Director è stata quella di mettere alla porta il capitano, Leonardo Bonucci. Sono poi in uscita i vari Pjaca, Pellegrini, Zakaria e infine Arthur, che sta per diventare un calciatore della Fiorentina. Interrogato sul reparto difensivo, nella conferenza stampa di presentazione Giuntoli ha parlato così: “Per Bonucci non abbiamo trovato nulla finora che ci aggrada. Suo sostituto in difesa? No, abbiamo Alex Sandro, Rugani, Gatti, Bremer, Danilo, De Winter. Abbiamo tantissimi calciatori in difesa e siamo a posto così, anzi qualcuno potrebbe uscire”.

Oltre a Bonucci, dunque, potrebbero uscire altri bianconeri e resta da monitorare anche la situazione di Gleison Bremer. Come nel caso di Chiesa e Vlahovic, infatti, nessuno è incedibile alla Juve e potrebbe essere sacrificato per un’offerta irrinunciabile. Non solo le sirene del Tottenham sul difensore ex Torino.

Calciomercato Juventus, minaccia Chelsea per Bremer

Per la Juventus, sul fronte Bremer, potrebbe presto piombare la ‘minaccia’ Chelsea. I Blues hanno già perso Wesley Fofana: il difensore francese ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e dovrà rimanere ai box per almeno sei mesi.

Dopo il brutto ko e il lungo stop di Fofana, la dirigenza del club inglese potrebbe così virare anche sul profilo di Bremer. Il difensore brasiliano non è considerato incedibile dalla Juventus, che è disposta a sacrificare il giocatore per un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Bremer-Chelsea.