Ancelotti telefona a Giuntoli: risparmiano 120 milioni

Il Real Madrid punta la Juventus e la Continassa per rinforzare lo scacchiere di Ancelotti: il tecnico dei ‘Blancos’ chiama la dirigenza bianconera

Le recenti parole di Giuntoli lasciano libera interpretazione alla Juventus sul futuro di Dusan Vlahovic, sempre al centro dei rumors di mercato per un possibile addio alla ‘Vecchia Signora’.

“Puntiamo molto su di lui e Chiesa. Valuteremo eventualmente solo offerte irrinunciabili“, le parole del nuovo capo dell’area tecnica bianconera. Proposte economiche che al momento arriverebbero solo dall’estero e nello specifico da Parigi e Madrid. Oltre al PSG, infatti, anche il Real di Ancelotti sarebbe tornato sotto per il centravanti serbo ex Fiorentina. La Juve e Giuntoli sono stati chiari: Vlahovic si muove solvano per un assegno pesante, non inferiore agli 80 milioni di euro. Il sodalizio piemontese, in alternativa a Vlahovic, tiene in caldo l’ipotesi Lukaku e non molla David, quest’ultimo vecchio pallino del Dt juventino. Intanto Vlahovic partirà con la squadra questa mattina alla volta degli Stati Uniti, dove la Juventus oltre a Barcellona e Milan incrocerà lo stesso Real Madrid nell’ultimo test di lusso della tournée americana.

Calciomercato Juventus, irrompe Ancelotti: Vlahovic se fallisce l’assalto a Mbappe

Il sogno dei ‘Blancos’ rimane Mbappe, bloccato però al momento sotto la Tour Eiffel visto il braccio di ferro con il Paris Saint-Germain, che per rimpiazzare eventualmente il fuoriclasse francese ha messo nel mirino proprio Vlahovic.

Il serbo però sarebbe finito nuovamente nei pensieri di Carlo Ancelotti che, stando al ‘Corriere della Sera’, avrebbe chiamato lo stesso bomber ex Fiorentina per sondare la sua disponibilità a sbarcare nelle prossime settimane nella capitale spagnola. Vlahovic al momento sarebbe la principale alternativa a Mbappe, con il tecnico italiano che ha bisogno di un nuovo centravanti dopo la partenza di Benzema per completare il tridente insieme ai brasiliani Vinicius e Rodrygo. L’operazione per il serbo impatterebbe decisamente meno rispetto a un possibile arrivo di Mbappe, valutato 200 milioni di euro dal PSG contro gli 80 milioni che chiede la Juve per il bomber nato a Belgrado. Intanto la tournée negli ‘States’ può essere l’occasione giusta per il Real Madrid per intavolare i discorsi con Giuntoli e la dirigenza bianconera.