Vlahovic in un altro club di Serie A: “Ci andrebbe volentieri”

Vlahovic potrebbe lasciare la Juve in questa finestra estiva di calciomercato. Al momento per il serbo è in pole il PSG, con Giuntoli che ha in canna il colpo Lukaku

Giuntoli ha detto che la Juventus punta su di lui, ma la realtà è che i bianconeri cederebbero ben volentieri Dusan Vlahovic. Due i motivi: lo scarso feeling tattico e non solo con Allegri, l’ingaggio di circa 8 milioni di euro netti, ovvero quasi 16 lordi. Al momento, però, l’unica pista concreta è rappresentata dal PSG.

Chi al posto di Vlahovic? Nei piani c’è proprio lui, Romelu Lukaku, mollato dall’Inter appena i nerazzurri sono venuti a conoscenza della sua ‘tresca’ con l’odiata rivale. Ma è corsa contro il tempo, perché il belga – in pratica messo fuori rosa dal Chelsea – non può attendere a lungo. E dall’Arabia, l’Al-Hilal e non solo, stanno rilanciando.

Vlahovic, spunta l’Inter: “Ci andrebbe volentieri”

Tornando a Vlahovic, al di là del Paris Saint-Germain ci sono le (flebili) piste che portano allo stesso Chelsea e al Bayern Monaco, qualora i bavaresi non riuscissero a chiudere per Harry Kane.

In queste ore, poi, sta circolando un video di Marco Barzaghi in cui il giornalista di ‘Sport Mediaset’ sgancia una vera bomba di mercato a proposito del bomber serbo. “Vlahovic – dice Barzaghi – verrebbe volentieri all’Inter“. Ovviamente siamo nel fantamercato, per ragioni soprattutto economiche è impossibile un approdo dell’ex viola alla corte di Simone Inzaghi.