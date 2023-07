Tris d’assi con Kessie: ribaltone Juventus

Pogba al momento non offre le necessarie garanzie: la Juventus è a caccia di un nuovo colpo a centrocampo per accontentare Massimiliano Allegri

La Juventus non si fida delle condizioni di Pogba, con il nuovo Dt Giuntoli che sta cercando di mediare con l’entourage del giocatore per ritoccare verso il basso l’ingaggio da oltre 10 milioni di euro lordi a stagione fino al 2026.

Da non trascurare inoltre una possibile e nuova offensiva dall’Arabia Saudita, anche se il francese ha chiuso al momento a un’eventuale addio alla ‘Vecchia Signora’. Difficile che il centrocampista parta per la tournée negli USA, restando a Torino per allenarsi e ritrovare la migliore condizione. Il blitz oltreoceano servirà anche in chiave mercato alla dirigenza bianconera, soprattutto per capire i margini di manovra con il Barcellona (primo avversario di Danilo e compagni) per il ritorno in Serie A di Franck Kessie. L’ivoriano è tornato ieri ad allenarsi in Catalogna e c’è curiosità per capire se partirà per la spedizione americana. La Juve punta a un’operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto e dovrebbe caricarsi dell’intero stipendio (6,5 milioni a stagione) dell’ex Milan.

Calciomercato Juventus, irrompe Simeone nella corsa a Kessie

Non mancano però gli ostacoli per la dirigenza della Continassa, con Allegri che spinge per un altro rinforzo in mediana e avrebbe individuato in Kessie l’uomo giusto per lo scacchiere bianconero.

La concorrenza comunque per l’ex milanista non manca, soprattutto dalla Spagna dove ci sarebbe il concreto interesse dell’Atletico Madrid per il giocatore. Stando al quotidiano ‘Sport’, anche Simeone avrebbe messo gli occhi sul centrocampista ivoriano per rinforzare il reparto di mezzo dei ‘Colchoneros’. Un obiettivo di vecchia data per il ‘Cholo’ che già in passato aveva mostrato interesse per Kessie. Il classe ’96 potrebbe così finire in uno scambio più ampio tra Atletico e Barça che vedrebbe coinvolti pure Joao Felix, Dest e Ferran Torres, anche quest’ultimo profilo molto apprezzato da Simeone. Il problema per il club madrileno sarebbe rappresentato dagli stipendi di Kessie e del nazionale spagnolo, che non rientrerebbero nel tetto ingaggi imposto dalla dirigenza e dal presidente Cerezo.