Torna da Allegri in Serie A: visite mediche e firma

Nuovo sondaggio proposto oggi sulla pagina Twitter di Calciomercato.it. Mirino sui ritorni in Serie A: scelta tra quattro possibili soluzioni

In questa calda estate di calciomercato sono stati registrati già alcuni affari molto sorprendenti come il passaggio di Cuadrado all’Inter. Cambi di maglia repentini che lasciano in dote argomento di discussione per i tifosi, sempre più desiderosi di avvicinarsi all’inizio della stagione.

Un altro tema ricorrente di questa finestra di mercato è quello dei ritorni possibili in Serie A di calciatori che nel recente passato hanno calcato i terreni di gioco del nostro campionato. Da Alvaro Morata associato a diverse big ma soprattutto all‘Inter passando per Franck Kessie, obiettivo della Juventus ed ex Milan che dopo solo una stagione potrebbe decidere di lasciare Barcellona.

Nomi e possibilità di certo non mancano per un mercato estivo che ha ancora molto da raccontare in relazione alle big di Serie A.

Calciomercato, l’estate dei grandi ritorni: mirino su Kessie-Juventus

In merito proprio agli eventuali ritorni di alcuni top player in Serie A la redazione di Calciomercato.it vi ha proposto un sondaggio su Twitter con una raccolta di quattro possibili opzioni di risposta.

Nel sondaggio odierno chiediamo agli utenti su Twitter di indicare quale potrebbe essere il ritorno maggiormente vincente tra i quattro proposti. A trionfare con un corposo 35,5% è il ritorno in Serie A di Franck Kessie per indossare la maglia della Juventus. Un calciatore in grado di offrire forza fisica e gol, che ben si sposerebbe con le esigenze della mediana di Allegri.

A seguire col 24,2% l’approdo di Scamacca alla Roma dopo appena un anno di permanenza al West Ham, società dove non ha trovato la sua dimensione. Più distanti invece Lukaku alla Juventus, di cui si è già parlato molto, e Morata all’Inter, con lo spagnolo che completerebbe l’attacco proprio al posto del belga di proprietà del Chelsea.

Ecco l’esito del sondaggio sui ritorni proposto da Calciomercato.it: