Ribaltone Morata, ora è ufficiale: “Aspettiamo chiusura trattativa”

La situazione Alvaro Morata, che sembrava avvicinarsi a grandi passi a Milano, potrebbe evolversi nuovamente

Per il calciatore spagnolo, uno dei richiesti di questo calciomercato estivo, la fine della telenovela potrebbe essere più vicina del previsto. E in maniera imprevista.

A spostare in modo netto il giocatore dell’Atletico Madrid verso una nuova destinazione sono le parole di uno dei dirigenti più importanti e influenti dell’Al Shabab, ovvero Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz. “Si, stiamo lavorando per Morata e ora aspettando la chiusura di questo accordo, il più presto possibile”. ha dichiarato in un’intervista rilasciata a ‘Arriyadiyah’.

Un messaggio chiaro che spaventa l’Inter. I dirigenti nerazzurri sono consapevoli che, se le parti raggiungessero l’accordo, le possibilità di rivedere Alvaro in Italia si ridurrebbero al minimo. Sullo spagnolo ci sono anche Roma, Juventus e Milan.

Morata, l’Inter sembrava la sua preferita

Come riportato ieri da calciomercato.it in esclusiva, Morata non si è allenato assieme ai compagni e i suoi agenti erano a Milano per cercare l’incastro giusto e chiudere la trattativa con il club di Zhang.

Oggi le parole del ricco patron saudita, come spiega ‘As’, vanno invece in una direzione opposta, quella che è il tormentone di questa estate. Non sarà facile per lo spagnolo infatti resistere alle milionarie offerte arabe, nettamente superiori a quelle italiane. L’Atletico Madrid attende alla finestra, in attesa che l’Al Shabab soddisfi la richieste per Morata e Carrasco, altro obiettivo del club arabo. La telenovela dell’estate potrebbe arrivare a una conclusione, sono attese novità nelle prossime ore.

