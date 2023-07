Pulisic lascia il segno in Milan-Lumezzane, doppietta per Pobega e Colombo

I rossoneri hanno giocato la prima amichevole stagionale a Milanello, contro il Lumezzane: ecco come è andata

Prima amichevole stagionale per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, privi dei nazionali, che hanno fato rientro a Milanello solamente ieri, hanno battuto al centro sportivo di Carnago il Lumezzane.

C’era curiosità per vedere all’opera Christian Pulisic. L’americano si è subito reso protagonista dell’amichevole, con tante belle giocate (ha colpito anche un palo) e stop pregevoli. L’ex Chelsea ha agito sulla sinistra, sfornando due assist per Tommaso Pobega.

L’italiano, schierato come mezzala sinistra, è stato così il vero protagonista del match, con una doppietta, che ha confermato le sua abilità nel trovare la porta, quando ha la possibilità di attaccare. Nel corso del primo tempo hanno trovato la via della rete anche Junior Messias e Lorenzo Colombo. L’italiano, schierato al centro dell’attacco, con Divock Origi nemmeno in panchina, ha dunque subito sfruttato l’occasione timbrando il cartellino.

Nella ripresa (si sono giocati due tempi da 30 minuti), è subito entrato Romero, che si è piazzato sulla destra, al posto del brasiliano. Proprio l’argentino ha servito l’assist per il secondo gol di Colombo. Nel finale c’è spazio anche per Adli, che si mette subito in mostra con tante belle giocate. Arriva anche il 6-0 su rigore, trasformato dall’ex Lazio, e poi il 7-0 di Zeroli di testa.

Milan-Lumezzane 7-0: 5′ e 17′ Pobega, 17′ Messias e 20′ e 42′ Colombo, 64′ Romero (rigore), 66′ Zeroli