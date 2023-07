Juve tra Vlahovic e Lukaku: “Il belga tutta la vita. Inter, prendi Scamacca”

Le dichiarazioni dell’ex attaccante, che non ha dubbi su chi scegliere tra il giocatore belga e quello serbo. Il punto della situazione

In Italia, praticamente, tutte le big sono alla ricerca di un centravanti. Lo sta cercando il Milan, che ha bisogno di affiancare un calciatore ad Olivier Giroud; così come la Juventus, che potrebbe perdere Dusan Vlahovic.

Cerca un bomber, chiaramente anche l‘Inter, che pensava di poter chiudere per Romelu Lukaku, ma quanto successo negli ultimi giorni ha spinto i nerazzurri a guardare altrove. Un attaccante, infine, lo vuole anche la Roma, che deve fare i conti con il lungo stop di Abraham.

A fare il punto sui centravanti a TvPlay, è uno che conosce bene il ruolo, vale a dire Simone Tiribocchi, che tra Vlahovic e Lukaku non ha dubbi: “Negli anni a venire un giocatore come Vlahović te lo puoi trovare, nel senso che, quello che è mancato quest’anno a Vlahović è la fame. E’ un campione e ha delle qualità importanti, però è un giocatore che sicuramente si deve ritrovare nel calcio, perché stanno nascendo giocatori di quel tipo e atleti di quel tipo; secondo me in questo momento un Lukaku non c’è: un giocatore che gioca 50 metri dalla porta, dentro l’area di rigore, con quella fisicità con quel tiro, un giocatore di questa maniera non esiste, e difficilmente andrà verso quella direzione il nuovo atleta, per questo io andrei su Lukaku tutta la vita”.

Calciomercato Inter, Tiribocchi: “Scamacca interessante per i nerazzurri”

Si parla anche di Scamacca, che vedrebbe bene all’Inter, e Morata, per il quale Marotta ha voglia di chiudere:

“Senza Lukaku e Dzeko, i nerazzurri hanno bisogno di un attaccante che in questo momento non hanno – prosegue Tiribocchi -. Lautaro Martinez non ha quelle caratteristiche, quindi un nome come Scamacca potrebbe essere interessante per quel tipo di ruolo però è anche vero che l’Inter tante partite, specialmente in Italia, le fa nella metà campo avversaria e cerca di imporre il proprio gioco e per questo Morata, viste le caratteristiche che hanno gli altri, può tornare utile“.