Inter, deciso il post Onana. Ma occhio alla sorpresa

L’Inter ha le idee piuttosto chiare su come sostituire Onana; nel mercato, però, nulla è sicuro e allora occhio alla sorpresa

Uno dei giocatori più importanti nella scorsa stagione dell’Inter è stato, senza ombra di dubbio, Onana; l’estremo difensore nerazzurro si è reso protagonista di una grandissima Champions League. Nella massima competizione internazionale, infatti, il portiere ha avuto il merito di restare imbattuto per ben otto partite. Un traguardo notevole e che testimonia la qualità di Onana; nell’Inter ha avuto un peso specifico anche a livello tattico dal momento che la sua tecnica permetteva ai nerazzurri di impostare l’azione nel migliore dei modi.

La cessione di Onana, con il portiere pronto a vivere la sua nuova avventura al Manchester United, da una parte rappresenta un problema ma dall’altra permette ai nerazzurri di incassare una cifra veramente importante da poter reinvestire sul mercato. L’Inter, in questa sessione di mercato, deve risolvere il discorso relativo ai portieri considerando anche l’addio di Handanovic e quello di Cordaz.

I nerazzurri hanno le idee piuttosto chiare per quanto riguarda il discorso relativo ai portieri; il piano della società è quello di arrivare a Sommer e Trubin con il primo come estremo difensore titolare e il secondo da far crescere per diventare, a sua volta, titolare della squadra nerazzurra. Un piano, all’apparenza, perfetto ma nel mercato tutto può succedere e lo abbiamo visto con la vicenda Lukaku; ecco perché l’Inter sembra avere una suggestione abbastanza importante.

Inter, occhio all’ipotesi Bounou: è la suggestione per la porta nerazzurra

Come detto, dunque, l’Inter ha le idee piuttosto chiare per la porta ma nel mercato nulla è sicuro; ecco perché i nerazzurri potrebbero avere una suggestione per andare a coprire il ruolo di estremo difensore. Stiamo parlando di Bounou, portiere del Siviglia e che nell’ultima stagione ha alzato l’Europa League battendo in finale la Roma.

Parliamo di un giocatore forte tra i pali, abile nelle uscite (specialmente basse) e con una buonissima personalità nel guidare la linea difensiva. Bounou, in questa sessione di mercato, potrebbe lasciare il Siviglia considerando le difficoltà economiche che sta passando il club della Liga. E’ chiaro che, in una situazione del genere, i vari acquirenti potrebbero anche risparmiare sull’acquisto.

Al momento, però, nulla è ancora deciso; il Siviglia sa di poter perdere alcuni pezzi importanti della propria rosa ma l’Inter, per la porta, ha altre idee. L’obiettivo è chiudere Sommer e Trubin in modo da dare ad Inzaghi due giocatori di sicura affidabilità.