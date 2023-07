Inter, 120 milioni per Barella: Zhang non ci pensa un attimo

Il centrocampista nerazzurro è finito nuovamente nel mirino della Premier League. Servirebbero tanti soldi per far vacillare i nerazzurri, ma la posizione del club, al momento, è chiara

Nel calciomercato di oggi nessuno appare davvero incedibile, di fronte l’offerta giusta chiunque può lasciare la propria squadra. E la Serie A non fa eccezione.

Succede soprattutto in Italia, dove nemmeno le big riescono a dire di no. Lo abbiamo visto con il Milan, che si è privato di Sandro Tonali, idolo dei tifosi che sarebbe dovuto diventare una bandiera del club rossonero. Niente da fare, il suo futuro sarà in Premier League, con la maglia del Newcastle.

Proprio i Magpies sono la squadra, che prima di affondare per il milanista, aveva provato a prendere Nicolò Barella. L’Inter e i suoi tifosi hanno temuto peggio, ma alla fine il giocatore è rimasto. La cessione di Onana al Manchester United, fa pensare che il pericolo di vedere l’ex Cagliari in Premier League sia ormai scampato, ma non è così.

Calciomercato Inter, il Manchester City pensa a Barella

Oggi è circolata la notizia di un interessamento da parte del Manchester City per Barella. Un interessamento dovuto al fatto che i Citizens possono perdere Bernardo Silva.

Il giocatore portoghese è finito nel mirino del Psg, che avrebbe offerto 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta bassa, ben lontano da quanto viene valutato (circa 100 milioni), ma se i francesi dovessero riuscire a mettere a segno il colpo, Barella potrebbe essere in pericolo.

Chiaramente servirebbero tanti soldi, per far vacillare l’Inter. Un’offerta dei campioni d’Europa che, si è vociferato ieri, potrebbe essere vicina ai 120 milioni di euro, ossia quelli che sono serviti all’Arsenal per mettere le mani su Declan Rice. Secondo Sportmediaset, però, il presidente nerazzurro Zhang continua a considerare il centrocampista uno dei leader della squadra e un elemento cruciale dello scacchiere di Inzaghi e di fatto incedibile. E’ vero, però, che se il Manchester City dovesse davvero bussare alla porta dell’Inter con quella cifra tra le mani, tutto potrebbe cambiare. Ma questo è un pensiero che al momento i tifosi non vogliono fare.