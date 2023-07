Gli attaccanti più forti della storia della Juventus

La Juventus ha sempre avuto attaccanti di un certo livello; giocatori capaci di scrivere la storia del club bianconero.

Nelle ultime due stagioni, la Juventus non è riuscita ad alzare nessun trofeo; i bianconeri, però, hanno una rosa che può tornare ad aprire un ciclo vincente nel corso delle prossime stagioni.

La Juve, nella sua storia, ha sempre avuto attaccanti di assoluto livello; giocatori capaci di scrivere pagine meravigliose per il club bianconero.

E’ chiaro che non possiamo non sottolineare un giocatore come Alessandro Del Piero, storica leggenda del club bianconero capace di lasciare un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi della Juve.

Roberto Bettega

Iniziamo questa speciale classifica con Roberto Bettega, attaccante centrale che poteva essere impiegato anche da esterno offensivo. Con la maglia della Juventus ha giocato dal 1970 al al 1983 (un calcio completamente diverso da quello a cui siamo abituati attualmente) realizzando 179 gol e 10 assist.

E’ stato un giocatore abile dal punto di vista tecnico e con una visione di gioco che in pochi potevano vantare. Tra le sue caratteristiche principali troviamo, senza alcun dubbio, la sua abilità nel gioco aereo.

Giampiero Boniperti

Passiamo, ora, a Giampiero Boniperti. E’ stato l’attaccante della Juventus dal 1946 al 1961; giocatore che ha lasciato un ricordo bellissimo nella mente dei tifosi bianconeri. Dotato di una grande visione di gioco e molto abile nel senso della posizione e con un fiuto del gol incredibile.

Una delle sue caratteristiche principali era l’abilità nel gioco aereo; negli ultimi anni della sua carriera è stato impiegato come mezzala e questo grazie alla sua qualità tecnica.

Alessandro Del Piero

Non possiamo non citare, tra gli attaccanti più forti ad aver vestito la maglia della Juventus un certo Alessandro Del Piero. Leggenda bianconera, numero dieci, capitano storico di una delle squadre più importanti nella storia del calcio.

Giocatore di una qualità tecnica fuori dal comune, sapeva prima degli altri lo sviluppo del gioco e riusciva a mandare in porta i propri compagni con una normalità disarmante. I tifosi della Juventus non potranno mai dimenticare uno come Alessandro Del Piero.

Fabrizio Ravanelli

Attaccante centrale capace di realizzare, con la maglia della Juventus, sessantanove gol e ventitré assist ha vestito la maglia bianconera dal 1992 al 1996 portandosi a casa diversi trofei tra cui la Champions League.

Giocatore dinamico, forte fisicamente, era dotato di un grandissimo senso del gol che lo rendeva particolarmente abile all’interno dell’area di rigore avversaria. Ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi bianconeri.

Gianluca Vialli

Non possiamo non parlare, tra gli attaccanti più forti che hanno vestito la maglia bianconera, di Gianluca Vialli. E’ stato alla Juventus dal 1992 al 1996 e, tra i trofei vinti, dobbiamo ricordare (per forza di cose) la Champions League.

Era un centravanti completo sotto tutti i punti di vista: forte fisicamente, abile nel gioco aereo, dinamico, con una grande resistenza e la capacità di attaccare la profondità. Attaccante che ha scritto pagine importanti nella storia della Juventus.

David Trezeguet

Tra gli attaccanti più forti che hanno vestito la maglia della Juventus non possiamo non citare David Trezeguet; il francese è stato sicuramente uno dei giocatori più amati dal popolo bianconero. E’ stato uno dei centravanti più forti della sua generazione.

Fiuto del gol che in pochi potevano vantare gli bastavano veramente pochi palloni per risultare decisivo all’interno dell’area di rigore. Avere un giocatore come Trezeguet significava partire con un gol di vantaggio. Il francese, in area di rigore, era praticamente impossibile da marcare.

Gonzalo Higuain

Passiamo, ora, a Gonzalo Higuain che ha vestito la maglia della Juventus; arrivato dal Napoli, è stato accolto con grande entusiasmo dal popolo bianconero. L’attaccante ha regalato non poche soddisfazioni ai suoi tifosi.

Giocatore che riusciva ad unire l’incredibile senso del gol ad una qualità tecnica che pochi centravanti potevano vantare. Forte fisicamente, dotato di ottima capacità tecnica e molto abile negli ultimi venticinque metri; all’interno dell’area di rigore riusciva a mettere in difficoltà qualsiasi difesa.

Carlitos Tevez

Nella sua esperienza in bianconero ha regalato enormi soddisfazioni ai tifosi bianconeri trascinando la Juventus in finale di Champions League. Uno dei suoi gol più belli è stato, senza ombra di dubbio, quello casalingo contro il Parma quando ha saltato diversi giocatori avversari.

Dal punto di vista tattico poteva essere impiegato sia come attaccante centrale (molto abile nel far giocare la squadra) sia come trequartista alle spalle della prima punta. Tevez era molto abile tecnicamente e, tra le linee, è stato uno dei giocatori più forti che si siano visti a livello calcistico.

Paulo Dybala

Un giocatore capace di lasciare un ricordo incredibile nel cuore dei tifosi bianconeri è stato Paulo Dybala; l’argentino, dal punto di vista tecnico, è uno dei giocatori più forti del massimo campionato italiano.

A livello tattico può essere impiegato come trequartista o come seconda punta; tra le linee riesce a mettere in difficoltà le difese avversarie grazie ad una tecnica che in pochi possono vantare. Una delle sue qualità più importanti è, senza ombra di dubbio, la capacità di far male su calcio da fermo.

Cristiano Ronaldo

Il portoghese è stato uno dei giocatori più forti che abbiano vestito la maglia della Juventus e tra i migliori all’interno del massimo campionato italiano.

Cristiano Ronaldo è tra i calciatori più completi che esistano nel mondo calcistico: forte fisicamente, abile dal punto di vista aereo e con la capacità di realizzare un numero importante di gol nel corso della stagione.