Futuro ancora in bianconero, c’è la svolta per Bonucci

Dopo la comunicazione della scelta tecnica sul suo posto in squadra, il futuro di Bonucci potrebbe essere ancora bianconero.

Nonostante Manna e Giuntoli, che avevano raggiunto il difensore nella sua villa a Forte dei Marmi comunicandogli la decisione di metterlo fuori rosa, il 36enne potrebbe continuare a vestire bianconero.

La maglia però non sarebbe quella della Juventus. Come riporta ‘Spazio Juve’ , il calciatore azzurro sarebbe finito nel mirino del Fulham, un’altra squadra bianconera.

Il club di Premier League, alla ricerca di un difensore, lo prenderebbe subito rafforzando il reparto con un giocatore di esperienza e caratura internazionale. Gli inglesi hanno fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione, la Juventus dal canto suo darebbe il via libera all’operazione ma Bonucci preferirebbe rimanere in Italia, dove lo seguono Sampdoria e Lazio.

Bonucci, il futuro è ancora da scrivere

Nonostante i vari interessamenti di squadre italiane ed estere, il futuro di Leonardo Bonucci è ancora da definire.

Sampdoria, Lazio, Fiorentina ora Fulham sono sulle tracce. Da parte del calciatore però era trapelata negli ultimi giorni la volontà di proseguire con la Juventus per un altro anno, arrivando alla scadenza del contratto. La nuova e ambiziosa Sampdoria di Andrea Pirlo, desiderosa di risalire subito in Serie A, proverà in tutti i modi a convincere il difensore della nazionale, che al momento non è convinto di scendere in Serie B.

Sullo sfondo c’è soprattutto la Lazio di Sarri, che tornerebbe a lavorare volentieri col centrale che ha già allenato nella stagione 2019/2020. Da non sottovalutare poi le squadre arabe, ormai una costante di questo calciomercato, diventate davvero difficili da respingere grazie alle loro offerte milionarie.

Leonardo Santini