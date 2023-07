Svolta Lukaku-Juventus: “100 milioni di euro”

Le dichiarazioni dell’ex nerazzurro in merito all’attaccante, che potrebbe sorprendere ancora, cambiando idea. Si parla anche di Cuadrado

Romelu Lukaku è certamente al centro delle discussioni tra tifosi. Il centravanti belga, con le sue decisioni, ha di fatto scontentato sia i sostenitori della Juventus che quelli dell’Inter.

I nerazzurri si sentono traditi dopo le dichiarazioni d’amore di qualche mese fa e quelli bianconeri preferirebbero tenersi Vlahovic, anziché puntare su un calciatore 30enne. Nel frattempo in un’ottima di ‘dispetti’ tra i club, che rendono poco contenti ancora una volta i tifosi, l’Inter ha ultimato il colpo Cuadrado, che ha sollevato un altro polverone.

Parlare del doppio caso è davvero inevitabile e anche a TvPlay è stato trattato l’argomento. Ne ha parlato Sebastian Frey: “Lukaku dovrebbe ringraziare l’Inter – esordisce l’ex portiere -, due-tre stagioni fa è stato un protagonista dello Scudetto e poi è tornato al Chelsea. Ha giocato poco, non si è trovato con Tuchel e si è ben presto trovato in una situazione complicata. Nonostante tutto l’Inter gli ha dato un’altra opportunità, ma è arrivato fuori forma, con tanti infortuni e tanta discontinuità. Nella parte finale del campionato l’abbiamo rivisto ad un livello buono, da protagonista e con la giusta mentalità. Inzaghi non l’ha schierato in finale di Champions perché avrà avuto le sue ragioni, ma andandosene di nuovo in questa maniera credo che abbia avuto un atteggiamento assurdo. Il tifoso dell’Inter è normale che l’abbia presa male e che si sia sentito tradito. Oggi il calcio è questo. Vi lancio anche questa bomba: ieri mi è arrivata una foto sul telefono in cui è ritratto Lukaku che parlava con i dirigenti di un club dell’Arabia Saudita, poi non so se andrà lì o alla Juventus”.

Cordella, intervenendo per parlare del tema, ha aggiunto: “Lukaku si è incontrato con emissari dell’Al-Hilal: ha chiesto un triennale da 100 milioni a stagione“.

Inter, Frey: “Non penso che Barella andrà subito a cena con Cuadrado”

Come dicevamo, si è parlato anche di Cuadrado, pronto a diventare nerazzurro: “Con tutto il rispetto che ho per il colombiano – prosegue Frey -, ma è un giocatore che in tutte le sfide con l’Inter ha fatto prese in giro e stuzzicato i tifosi”.

“Se andiamo a vedere gli ultimi anni – continua l’ex portiere -, tutte le partite con problemi tra Inter e Juve in mezzo c’era sempre Cuadrado. Io mi chiedo perché i nerazzurri abbiano deciso di prendere uno così!? La tifoseria è giustamente arrabbiata. Il ragazzo prima di prendersi degli applausi dovrà dimostrare grandi cose. Penso anche che il rapporto con i suoi nuovi compagni non sia semplicissimo. Non penso che Barella ci vada fuori a cena fin da subito… In ogni caso Cuadrado non è più un giovanotto e a livello tattico non so come si ambienterà. A 35 anni per il ruolo che ha penso che abbia abbassato un po’ il suo ritmo rispetto a qualche stagione fa. Non penso tolga il posto a Dumfries”.