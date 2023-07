Serie A, i nuovi abbonamenti DAZN: quanto costano e come funzionano

Campionato di Serie A pronto a partire: come funzionano e quanto costano i nuovi abbonamenti DAZN

Manca ormai un mese al fischio d’inizio del campionato di Serie A. Per il terzo anno consecutivo, Sky trasmetterà tre delle dieci gare di giornata, mentre tutte le dieci partite sono in programma su DAZN.

La piattaforma ha lanciato diverse novità per la stagione 2023-2024. Novità che potrebbero far risparmiare e non poco gli utenti. DAZN ha lanciato nuovi pass annuali e ha inoltre siglato un accordo con Tivùsat, che amplia la possibilità di seguire il calcio da parte dei tifosi, che hanno una maggiore flessibilità di accesso così alla piattaforma di live streaming. Tre sono le tipologie d’abbonamento: Start, Standard e Plus. Per chi pagherà in un’unica soluzione è stato stabilito un rilevante sconto.

‘DAZN’ avvia tre piani: i costi di Start, Standard e Plus

DAZN Start è il nuovo pacchetto disponibile a partire da 9.99 € al mese, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, la Serie C, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. Niente Serie A e coppe europee.

Con il contratto annuale scontato, con permanenza minima di 12 mesi, è possibile pagare di mese in mese con 12 rate da 9,99 € al mese. Se invece vuoi mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di 13,99 € al mese. Con questo piano si possono registrare fino a quattro dispositivi e si può guardare contemporaneamente su due di essi.

A partire da 30.99 € al mese, il piano DAZN Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il piano permette di registrare sei dispositivi. Con il piano annuale a rate, con permanenza minima di 12 mesi, si paga di mese in mese con 12 rate da 30,99 € al mese. Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, il pagamento è di 299 € pari a 24,99 € al mese con un risparmio di 16 € al mese rispetto al piano mensile per un totale di 192 € all’anno. Se invece si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di 40,99 € al mese.

A partire da 45.99 € al mese, il piano DAZN Plus consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti. Il piano permette di registrare fino a sette dispositivi. Con il piano annuale a rate, con permanenza minima di 12 mesi, si paga di mese in mese con 12 rate da 45.99 € al mese. Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, si pagano 449 € all’anno pari a 37,42 € al mese con un risparmio di oltre 18 € al mese rispetto al piano mensile ed un risparmio totale di oltre 222 € all’anno. Se invece si vole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di 55.99 € al mese.