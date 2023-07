Rabiot spiega il rinnovo con la Juve e punge: “Così dicono che sei scarso”

Rabiot spiega il rinnovo con la Juventus al canale Twitch del club bianconero. Poi punge: “Così dicono che sei scarso”. Le sue parole

Il grande ‘colpo’ estivo della Juve è finora il rinnovo di Adrien Rabiot. La dirigenza bianconera, dopo un lungo corteggiamento, è riuscita a blindare il francese per almeno un’altra stagione.

L’ex Paris Saint-Germain è intervenuto sul canale Twitch del club bianconero per parlare del rinnovo: “Io mi trovo bene qui, mi sento bene qui. Quando vai da altre parti non sai cosa troverai. Qui ho trovato un ambiente che mi piace, la gente qui dentro e fuori è straordinaria. È stata una scelta col cuore. Non volevo lasciare tutto questo. Il lavoro non è finito qui per me, ci sono tante cose da fare, che possiamo anche migliorare. Io penso di poter ancora crescere. Per questi motivi sono rimasto”.

Retroscena anche sui ‘corteggiamenti’ di Allegri e della dirigenza: “Non è un segreto, il mister ci teneva tanto. Mi ha parlato tanto quest’anno per rimanere qui alla Juve, anche mentre ero in vacanza mi ha mandato tanti messaggi. In primis il mister, poi alcuni compagni di squadra. Tutti hanno parlato bene: Manna, Cherubini è straordinario. Tutti nello staff mi hanno mostrato tanto amore”. E sui gol: “Ho fatto tanti gol quest’anno, è una cosa che mi piace. Ma il calcio non è solo questo, anche se ormai è diventato così: se non fai 10/15 gol sei un giocatore scarso. Il calcio lo vedo diversamente, ma comunque sono contento di aiutare la squadra”.