Maledizione Allegri, primo infortunio Juventus: a rischio la tournée

La Juve partirà alla volta degli Stati Uniti fra due giorni. In programma tre amichevoli di lusso contro Barcellona, Milan e Real Madrid

Come l’anno scorso, la Juventus volerà negli Stati Uniti per delle amichevoli di lusso in vista dell’inizio della nuova stagione. Il debutto ci sarà fra tre giorni, contro il Barcellona col quale è in ballo l’operazione Kessie. Tra i convocati ci sarà McKennie, nonostante lo statunitense sia sul mercato, mentre è in dubbio la presenza di un attaccante.

Parliamo di Moise Kean, che alla Continassa si sta allenando a parte per via di un leggero fastidio al flessore. Al momento il classe 2000 rischia di non far parte del gruppo che, il 21 luglio, salirà sull’aereo per la tournée negli States. La partenza dagli USA della Juventus è prevista per il 3/4 agosto, dopo la terza (la seconda sarà col Milan) e ultima amichevole. Avversario, il Real Madrid di Carlo Ancelotti.