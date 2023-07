Intrigo Lukaku, Pochettino allo scoperto: “Scelta condivisa”

Le voci riguardanti il futuro di Romelu Lukaku continuano a catalizzare l’attenzione mediatica. La presa di posizione di Pochettino è ufficiale

Da quando la Juventus è uscita definitivamente allo scoperto per Lukaku tantissime cose sono cambiate, o forse no. L’attaccante belga sembrava ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter, con i nerazzurri disposti ad assecondare in toto le richieste del Chelsea e mettere sul piatto 40 milioni di euro.

Il voltafaccia di Lukaku ha quindi causato il dietrofront dell’Inter, con Marotta che si è fiondato con convinzione su Morata per il quale, come anticipato da calciomercato.it, ha acquisito una posizione di notevole vantaggio. Nel frattempo la Juve non ha ancora chiuso l’operazione con il Chelsea perché non si è sbloccata la cessione di Vlahovic, per il quale il Psg non ha affondato il colpo. E dunque, mentre dall’Arabia fioccano rilanci per ‘Big Rom’, l’attaccante belga non è partito per la tournée negli States dei Blues.

A confermare i motivi della scelta ci ha pensato Mauricio Pochettino, che nel corso dell’ultima conferenza stampa ha fatto il punto della situazione. Il tecnico del Chelsea ha definito “condivisa” tra il calciatore e il club la decisione di non volare negli States, aggiungendo: “Credo che sia il club che il calciatore siano nella posizione che volevano. Credo che questo tipo di decisioni possano prendersi soltanto quando tutti sono d’accordo. Si può dire che il calciatore e la società stiano lavorando molto duramente per trovare la soluzione migliore per tutti. La scelta per la quale abbiamo optato è stata presa anche dai calciatori, noi agiamo di conseguenza.”