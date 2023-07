I terzini più forti della storia dell’Inter

I tifosi dell’Inter hanno sempre avuto dei terzini di assoluta qualità che hanno scritto pagine indimenticabili per il club.

L’Inter, da quando è arrivato Inzaghi, hanno un sistema di gioco con due terzini a tutta fascia che, per forza di cose, devono svolgere entrambe le fasi di gioco, quella offensiva e quella difensiva. Calciatori di notevole importanza per permettere di avere un contributo importante dal punto di vista realizzativo.

Nella storia del club nerazzurro ci sono sempre stati terzini di assoluta qualità che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi interisti; il più importante è, probabilmente, Javier Zanetti.

La storica leggenda dei nerazzurri è uno di quei giocatori impossibili da dimenticare per il popolo interista; non solo l’ex capitano come terzino di assoluto livello. L’Inter ha avuto anche altri terzini che è impossibile non andare a citare.

Roberto Carlos

Iniziamo questa speciale classifica parlando di Roberto Carlos, terzino brasiliano che ha vestito la parte migliore della sua carriera con la maglia del Real Madrid. In nerazzurro ha giocato una sola stagione ma ha dimostrato, immediatamente, le sue straordinarie qualità.

Era uno dei terzini più forti del suo tempo; Roberto Carlos era dotato di grande velocità, ottima resistenza fisica e visione di gioco che gli permetteva di giocare con estrema qualità. Tra le sue caratteristiche principali non possiamo non menzionare la capacità di calciare le punizioni con una potenza di tiro che pochi altri al mondo potevano vantare.

Francesco Coco

Passiamo, ora, a Francesco Coco che ha vestito la maglia nerazzurra dal 2002 al 2005 e dal 2006 al 2007. Giocatore con la possibilità di essere impiegato sia da terzino sia da esterno a tutta fascia con un 3-5-2 o un 3-4-2-1.

Francesco Coco, molto abile in entrambe le fasi di gioco, ha avuto un solo grande problema e stiamo parlando degli infortuni che gli hanno impedito di avere una carriera decisamente più importante.

Joao Cancelo

Anche lui è stato all’Inter per una sola stagione ma è bastato per restare nel cuore dei tifosi nerazzurri; il portoghese è uno dei giocatori più forti nel suo ruolo e questo per una qualità che in pochi possono vantare.

Joao Cancelo è molto abile soprattutto nella fase offensiva; una spinta costante che permette alla squadra di avere una risorsa in più nella manovra di attacco dei nerazzurri.

Maicon Douglas Sisenando

Uno dei terzini brasiliani più forti che si siano visti nel calcio europeo; ha giocato nell’Inter dal 2006 al 2012 andando a vincere diversi trofei. Giocatore abile nell’uno contro uno, estremamente veloce e con la capacità di portare un contributo importante dal punto di vista di gol e assist.

Maicon è un giocatore rimasto nella mente dei tifosi nerazzurri; impossibile dimenticare il suo gol contro la Juventus con una giocata risultata determinante per la vittoria dello scudetto. Nella stagione 2009-2010 è stato il terzino titolare del triplete quando l’Inter fu capace di dominare a livello internazionale e dal punto di vista europeo.

Javier Zanetti

Se parliamo dei migliori terzini che hanno vestito la maglia dell’Inter non possiamo non menzionare Javier Zanetti; l’argentino è stata una vera e propria bandiera nerazzurra e i tifosi interisti non possono dimenticare un giocatore con queste caratteristiche.

Giocatore che ha scritto pagine di storia incredibile nella storia dei nerazzurri lasciando sempre tutto in campo; abile nelle due fasi di gioco e con la possibilità di essere impiegato in diversi ruoli. Zanetti resterà per sempre nel cuore dei tifosi dell’Inter.

Achraf Hakimi

Ha giocato nell’Inter una sola stagione ma tanto è bastato per permettere al giocatore di entrare, di diritto, nel cuore dei tifosi nerazzurri. Hakimi è un giocatore molto versatile dal punto di vista tattico e questo gli permette di essere impiegato sia come terzino sia come esterno alto.

Giocatore con una grande qualità nell’uno contro uno e con la capacità di accompagnare costantemente la fase offensiva della squadra. Nell’unica stagione in nerazzurro è riuscito a dare un contributo importante dal punto di vista di gol e assist.

Federico Dimarco

Questa speciale classifica la dobbiamo chiudere con Dimarco; l’esterno nerazzurro è uno dei punti fermi della rosa di Inzaghi con il tecnico che non può fare a meno del classe 1997 all’interno del proprio sistema di gioco. Nel 3-5-2 dei nerazzurri, Dimarco è una risorsa a dir poco fondamentale; abile nell’uno contro uno e nell’andare costantemente ad accompagnare la fase offensiva della squadra.

Una delle sue caratteristiche principali è, senza dubbio, la sua abilità nel venire dentro al campo per dare alla squadra una soluzione offensiva in più. Il suo contributo, sia in termini di gol sia a livello di assist, è fondamentale per la stagione dei nerazzurri.