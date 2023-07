I portieri più forti della storia dell’Inter

L’Inter ha sempre avuto, nella sua storia, portieri di grande abilità tecnica che sono riusciti a lasciare ricordi indelebili.

Nell’ultima stagione l’Inter ha avuto, tra i pali, Onana; l’estremo difensore ha disputato una Champions League di assoluto livello andando a chiudere la competizione con ben otto partite senza subire gol.

I nerazzurri, per il prossimo anno, hanno bisogno di un nuovo portiere titolare visto la partenza di Onana, direzione Manchester United. Il club finalista dell’ultima Champions League ha sempre avuto, nel corso della sua storia, estremi difensori di grandissimo livello e che sono stati capaci di lasciare un ricordo a dir poco indelebile nel cuore dei tifosi interisti. In questa speciale classifica troviamo, ovviamente, Julio Cesar capace di vincere lo storico triplete in maglia nerazzurra.

Walter Zenga

Iniziamo questa speciale classifica da Walter Zenga, un portiere che ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi nerazzurri. L’estremo difensore era uno dei migliori della sua epoca e riusciva a compiere interventi di grande qualità al punto da avere il soprannome di Deltaplano.

Tra le sue caratteristiche principali troviamo la grande personalità e la capacità di andare a guidare la linea difensiva. In maglia nerazzurra ha vinto ben quattro trofei regalando grandi soddisfazioni ai tifosi interisti.

Francesco Toldo

Passiamo ora a Francesco Toldo che ha vestito la maglia dell’Inter dal 2001 al 2010 vincendo dodici trofei; l’ex portiere azzurro (i tifosi della nazionale ricordano la sua straordinaria prestazione in semifinale dell’Europeo contro l’Olanda) ha lasciato un ricordo importantissimo nel cuore del popolo nerazzurro.

Dal punto di vista tecnico non possiamo non citare la sua straordinaria capacità nell’andare ad affrontare i calci di rigore; tra le sue specialità troviamo, senza ombra di dubbio, la capacità nelle uscite basse. E’ stato uno dei migliori nel suo ruolo.

Gianluca Pagliuca

Dobbiamo poi menzionare, tra gli estremi difensori nerazzurri più forti, Gianluca Pagliuca; cinque stagioni all’Inter in cui ha alzato una Coppa Uefa. Parliamo di uno dei migliori portieri della sua epoca; molto abile nei riflessi e soprattutto tra i pali, riusciva a compiere parate straordinarie.

Molto abile nel fronteggiare i rigori, Gianluca Pagliuca era anche molto abile nel guidare la difesa e dal punto di vista tecnico; la sua capacità, con i piedi, infatti gli permetteva di impostare l’azione con qualità. I tifosi nerazzurri non possono dimenticare un giocare con queste caratteristiche.

Julio Cesar

Tra i portieri più forti della storia dell’Inter non possiamo non citare Julio Cesar; l’estremo difensore brasiliano, con i nerazzurri, ha alzato ben quattordici trofei. Impossibile dimenticare la stagione 2009/2010 quando il classe 1979 contribuì, in maniera determinante, alla conquista del Triplete.

L’Inter, in quella stagione, vinse tutto e Julio Cesar fece una partita straordinaria al Camp Nou nella semifinale di ritorno contro il Barcellona in Champions League. Il portiere bloccò un tiro di Messi destinato all’angolino alla destra dell’estremo difensore. Julio Sergio era reattivo, agile e molto bravo nelle uscite sia alte sia basse.

Samir Handanovic

Concludiamo questa speciale classifica con Samir Handanovic; l’estremo difensore, in questa sessione di mercato, ha lasciato i nerazzurri dopo diverse stagioni. Anni importanti nonostante, nell’ultimo periodo, il portiere ha alternato ottimi interventi a partite non all’altezza del suo straordinario valore.

Handanovic, nella sua carriera all’Inter, si è distinto come un portiere molto agile e questo nonostante un fisico decisamente imponente. Molto abile nelle uscite, l’estremo difensore (tra le sue caratteristiche principali) aveva la capacità di parare i calci di rigore. Giocatore con un senso della posizione incredibile e che ha lasciato un ricordo importante nel cuore dei tifosi nerazzurri.