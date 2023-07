I difensori più forti della storia del Milan

Una delle squadre più forti che ci siano in Italia e a livello europeo; la storia del Milan è colma di trofei e giocatori di livello.

Nelle ultime due stagioni, il Milan ha vinto lo scudetto e raggiunto la semifinale di Champions League; un percorso che i rossoneri vogliono migliorare dal prossimo campionato aprendo un ciclo vincente.

In passato, il Milan ha dominato per diversi anni sia a livello nazionale sia a livello europeo regalando non poche soddisfazioni ai propri tifosi. Nella storia rossonera ci sono stati e ci sono giocatori di altissimo livello.

A livello difensivo il Milan ha avuto centrali che hanno scritto pagine bellissima nella storia dei rossoneri. Da Alessandro Nesta a Stam passando per Tomori, attuale centrale difensivo a disposizione di Pioli; tutti centrali che, a modo loro e con le loro caratteristiche, hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi rossoneri.

Filippo Galli

Iniziamo questa speciale classifica con Filippo Galli; ha vestito la maglia del Milan dal 1983 al 1996 e ha vinto diciassette trofei in rossonero. Difensore forte fisicamente, era molto abile in marcatura.

Non possiamo non sottolineare come Filippo Galli, in maglia rossonera, abbia lasciato un ricordo a dir poco indelebile. Impossibile, per i tifosi, dimenticarsi di un giocatore come lui.

Franco Baresi

La carriera di Baresi è stata legata, essenzialmente, al Milan; era un difensore decisamente continuo a livello di prestazione. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nell’uno contro uno e nell’anticipo.

Difensore che riusciva ad unire l’incredibile forza fisica ad una tecnica che in pochi, nel suo ruolo, potevano vantare. Baresi, nel Milan, ha avuto anche un ruolo di leadership all’interno dello spogliatoio rossonero. Ventuno i trofei vinti con la maglia del Milan.

Alessandro Costacurta

Una carriera legata fondamentalmente al Milan; Alessandro Costacurta ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi rossoneri che non potranno mai dimenticare l’apporto dato dal classe 1966.

Giocatore duttile dal punto di vista tattico, poteva andare a giocare su tutti i ruoli del reparto difensivo. In marcatura era uno dei migliori difensori azzurri e riusciva anche a dare un supporto importante a livello di impostazione.

Alessandro Nesta

Senza ombra di dubbio uno dei difensori italiani più forti della sua epoca; con la maglia del Milan ha alzato dieci trofei lasciando un bellissimo ricordo nel cuore dei tifosi rossoneri. La carriera di Nesta è stata, purtroppo, costellata da diversi infortuni.

Dal punto di vista tecnico però era un centrale completo sotto ogni aspetto; Nesta riusciva ad imporsi nel gioco aereo, abile negli anticipi e nel senso della posizione. Superarlo era praticamente impossibile e con il Milan ha scritto pagine importantissime della sua carriera calcistica.

Thiago Silva

Difensore brasiliano attualmente al Chelsea, Thiago Silva ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi rossoneri. Possiamo dire come sia un giocatore completo sotto tutti i punti di vista; il classe 1984 è abile dal punto di vista aereo, negli anticipi e nel senso della posizione.

Tra le caratteristiche principali di Thiago Silva non possiamo non citare il discorso legato agli anticipi; per gli attaccanti avversari avere la meglio sul centrale non è per nulla semplice. Bravo anche tecnicamente, permetteva al Milan di far iniziare l’azione con qualità senza ricorrere al lancio lungo.

Jaap Stam

Difensore con una forza fisica che in pochi potevano vantare; trovarsi di fronte uno come Stam, per gli attaccanti avversari, rappresentava un problema non di poco conto. L’olandese era forte fisicamente, abile di testa, con una buona velocità e capace (all’occorrenza) di essere impiegato anche come terzino.

Tra le sue caratteristiche non possiamo non citare il discorso legato alla cattiveria agonistica; Stam, in campo, sapeva benissimo come farsi sentire dagli avversari.

Fikayo Tomori

Andiamo a concludere questa speciale classifica con Tomori, attuale difensore del Milan e protagonista dell’ultimo scudetto vinto dai rossoneri. Centrale forte fisicamente, abile nelle letture difensive e in marcatura; capace anche dal punto di vista aereo, sa essere pericoloso in entrambe le aree di gioco.

Possiamo dire come, nel Milan attuale, Tomori sia il centrale di riferimento e quello di cui non si può fare a meno. Il giocatore è riuscito, immediatamente, ad entrare nel cuore dei tifosi rossoneri.