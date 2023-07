Cuadrado semina il caos: “Lo ha distrutto, fa ridere”

L’annuncio ufficiale del passaggio di Cuadrado all’Inter ha letteralmente fatto esplodere il web. Non sono mancati commenti al veleno

Con un comunicato apparso sui profili ufficiali del club, l’Inter ha annunciato l’approdo in nerazzurro di Juan Cuadrado. L’intesa con il colombiano era già stata trovata sulla base di un contratto annuale: dopo le visite mediche di rito, il colombiano ha apposto la firma sul contratto ed ha rilasciato la sua prima intervista da neo-calciatore dell’Inter.

Dichiarazione nella quale ha rivelato di aver scelto l’Inter perché “tutti sappiamo cosa rappresenta nel mondo”. Esternazioni che, come prevedibile, hanno letteralmente diviso in due il club. A tal proposito non sono mancati commenti al vetriolo da parte dei sostenitori della Juventus, che non hanno affatto digerito la scelta del colombiano di accasarsi ai ‘rivali’ storici.

Inter, Cuadrado divide il web: tifosi della Juventus scatenati

Dopo otto anni con la maglia della Juventus, Cuadrado ha preferito declinare le altre proposte esterne per giocarsi almeno un altro anno ai vertici. D’altro canto è stato proprio il club bianconero a non avanzare alcun tipo di proposta per il rinnovo del colombiano, preferendo concentrarsi su altri obiettivi. Decisione che, ad ogni modo, ha letteralmente spaccato il web, calamitando l’attenzione. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Eri abituato ad una stanza piu piena di trofei, ma stai benissimo in mezzo al niente — Zac_TeTRo (@Zac_Tetro) July 19, 2023

Prima uscita ufficiale in città, al cuadrado della moda — Lord Brett Sinclair (@fdraketweet) July 19, 2023

Ma quale tradimento? Potrei sbagliare ma non mi pare che la Juve gli avesse offerto una qualsiasi forma di rinnovo.

Quindi trattasi di sacrosanto senso di rivalsa nei confronti di chi l’ha dato per finito 🤷‍♂️#Cuadrado — Maurizio Bonfanti (@elmevecio) July 19, 2023

Fa parte del gioco…cosa doveva dire?,,,che in 8 anni gli ha fatto un po’,di gol e sta godendo ancor a adesso,,? L’,ultimo cuadrado era un panita appassito. Farà la fine di Asa… — Chicco Biella. Radio Sportiva (@idracci1962) July 19, 2023