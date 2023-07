Cuadrado ‘dimentica’ già la Juventus: “Ecco perché ho scelto l’Inter”

Le prime parole di Juan Cuadrado da neo calciatore dell’Inter. Tanti gli spunti di riflessione offerta dall’intervista rilasciata dal colombiano al canale ufficiale nerazzurro.

Il blitz a sorpresa dell’Inter per Juan Cuadrado ha portato alla fumata in bianca in tempi relativamente brevi. L’accordo lampo con il colombiano è stato suggellato ufficialmente nel tardo pomeriggio, con l’annuncio della firma del contratto annuale dell’ex esterno della Juventus.

Intervistato ai microfoni di Inter TV, Cuadrado ha svelato i motivi della decisione che lo hanno portato a sposare il progetto nerazzurro: “Sono molto contento, ringrazio Dio per questa opportunità. Per me è un onore essere qui, in una delle più grandi squadre d’Europa: sono felice (…). Avevo tanto offerte, ma l’Italia è una seconda casa. La mia famiglia è legata a questo paese e c’era la possibilità di rimanere qui con una grandissima squadra, considerando anche la storia di questo club. Ho scelto l’Inter perché tutti sappiamo cosa rappresenta a livello mondiale.”

Inter, le parole di Cuadrado dopo la firma ufficiale con i nerazzurri

Cuadrado ha poi aggiunto: “L’importante è che io e la mia famiglia stiamo bene, avendo avuto la possibilità di rimanere in quella che per noi è casa: sicuramente questa sarà la scelta migliore.”

Il funambolico esterno colombiano potrebbe rivelarsi un’arma preziosa per lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi. ‘El Panita’, infatti, si giocherà il posto con Dumfries ed offrirà un’alternativa importante eventualmente anche a gara in corsa. Del resto sono tante le qualità che ne hanno sancito l’affermazione in Italia. Tra queste, però, Cuadrado ci ha tenuto ad enfatizzare la leggerezza e l’allegria con la quale ha sempre affrontato la vita: “Il mio punto di forza? L’allegria: cerco sempre di fare ogni cosa con il sorriso sulle labbra. In campo mi piace dimostrare, penso che sia una delle mie caratteristiche più importante.”