Affare da 10 milioni, c’è il via libera per Morata

La probabile partenza di Alvaro Morata obbliga l’Atletico Madrid alla ricerca di un nuovo attaccante. Ecco le ultime

Dopo un’annata positiva in cui ha realizzato 13 gol, Alvaro Morata è destinato a lasciare l’Atletico Madrid. Su di lui, oltre alle ormai consuete squadre arabe, ci sono Inter, Roma e Juventus, coi nerazzurri in pole come raccontato nelle ultime ore da Calciomercato.it.

Se il futuro sembra quindi lontano da Madrid, il Cholo Simeone non vuole perdere tempo e ha già indicato alla dirigenza il sostituto ideale. Il nome è quello di Lucas Boyè, attaccante argentino attualmente in forza all’Elche.

La trattativa sembra indirizzata sulla strada giusta anche grazie al gradimento del giocatore, desideroso di rimanere in Liga e approdare in un club di Champions League. La richiesta del club retrocesso in Segunda Division nell’ultima stagione, come raccontato da ‘Fichajes.net’, si aggira intorno ai 10 milioni, una cifra che l’Atletico è pronta a spendere per colmare il vuoto lasciato dalla partenza dello spagnolo.

La situazione Morata: cosa manca per la sua partenza

Per avanzare l’affondo decisivo a Lucas Boyè, l’Atletico Madrid attende la cessione di Morata. Conteso da più squadre, il futuro dello spagnolo deve ancora essere definito.

Inter, Juve, Roma e Milan. La telenovela relativa ad Alvaro Morata si fa sempre più fitta e ricca di colpi di scena. Dall’Inter, rimasto senza attaccante dopo il dietrofront di Romelu Lukaku, alla Roma, alla ricerca di una punta titolare a causa del grave infortunio di Tammy Abraham. Poi Juve, ambiente familiare per Alvaro, dove ritroverebbe Allegri e compagni, e Milan, che dopo l’addio di Ibra cerca un ulteriore rinforzo nel reparto offensivo.

Tra queste, come riportato da noi in esclusiva, l’Inter sembra la più vicina al calciatore spagnolo, con un summit che si è tenuto ieri sera tra gli agenti del giocatore e i dirigenti nerazzurri. In disparte per ora le ricche squadre arabe, che potrebbero però ingolosire l’Atletico e Morata con delle offerte monstre. Simeone attende e nel mentre valuta i profili giusti per il suo gioco.

Leonardo Santini