Urla di dolore per Zaniolo: le immagini dell’infortunio choc

Disavventura per il giocatore italiano nel corso di un’amichevole con il Galatasaray. Ecco cosa è successo all’ex Roma

Nicolò Zaniolo è tornato a correre e sudare con la maglia del Galatasaray addosso. Le vacanze per i calciatori sono ormai finite ed è tempo per le prime amichevoli, in preparazione della nuova stagione.

In attesa di capire se potrà tornare a giocare in Serie A (il suo sogno resta di vestire la maglia della Juventus) o se volerà in Arabia Saudita a guadagnare parecchi soldi, anche l’ex Roma è sceso in campo, in serata, sfidando lo Sturm Graz.

Zaniolo ha giocato circa un’ora, facendo i conti con una brutta disavventura. Come mostrano le immagini, che stanno facendo il giro del web, il calciatore, è, infatti, caduto dopo un leggero scontro con un avversario, poggiando malamente la mano sinistra. Il risultato è stato un dito mignolo completamente distorto dalla normale posizione e le inevitabili urla di dolore. Il tutto chiaramente, immortalato dalle telecamere.