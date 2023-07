Ultimo anno di Inzaghi: l’Inter ha pronto il nuovo allenatore

Ci sarebbe già il nome dell’erede dell’ex allenatore della Lazio: ecco chi potrebbe guidare i nerazzurri dalla prossima stagione

E’ stata una stagione davvero lunga quella che ha vissuto l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono andati in fondo in tutte le competizioni, riuscendo ad alzare al cielo la Coppa Italia, nel match dell’Olimpico contro la Fiorentina, ma ad Istanbul, contro il Manchester City non c’è stato nulla da fare.

Il sogno Champions League, così, è rimasto tale, ma i tifosi, come la dirigenza e Zhang, non possono che essere felici per quanto fatto da Lautaro Martinez e compagni. L’inizio di stagione, d’altronde, era stato più che complicato ed era impensabile per molti immaginare un’Inter protagonista fino alla fine. E’ vero, però, che c’è il grande rimpianto di aver detto addio alla corsa scudetto troppo presto, ma il 2022/2023 dell’Inter non può che essere considerato positivo.

Le critiche, però, a Simone Inzaghi non sono mancate: il tecnico è finito nel mirino per le troppe sconfitte in Serie A, tanto che la sua panchina è stata più volte in bilico. L’esonero non era così lontano, poi, chiaramente è tutto cambiato. Metterlo in discussione per come è finita la stagione era impossibile. L‘Inter, chiaramente, così, è ripartita da lui. Ma il contratto dell’ex Lazio scade fra meno di un anno e in Spagna si è tornati a parlare della sua successione.

Calciomercato Inter, il dopo Inzaghi si chiama Simeone

Todofichajes.net, non ha alcun dubbio: il prossimo allenatore dell’Inter – si legge sul sito spagnolo – sarà Diego Simeone.

L’ex centrocampista nerazzurro, da anni accostato alla panchina dei vice campioni d’Europa, potrebbe dunque ripartire da Milano, dopo la lunghissima avventura Madrid con l’Atletico. I prossimi mesi faranno chiarezza su quanto trapela dalla Spagna, ma è evidente che Simeone per guidare l’Inter dovrebbe decidere di abbassarsi lo stipendi e non di poco.