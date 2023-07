Pochi gol, ma tanta qualità: ecco perché l’Inter punta su Morata per dimenticare Lukaku

Con la chiusura dei rapporti con Romelu Lukaku, l’Inter di Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino il profilo di Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid: le ultimissime notizie di calciomercato

E’ stato un weekend di fuoco questo per l’Inter di Beppe Marotta e Simone Inzaghi. I nerazzurri, che nella giornata di mercoledì hanno aperto la stagione 2023/2024 con la consueta conferenza stampa di presentazione, da giovedì si allenano ad Appiano Gentile prima dell’inizio delle amichevoli che poi porteranno la Beneamata alla prima giornata del campionato italiano di Serie A.

Non raggiungerà, quelli che saranno a tutti gli effetti ormai ex compagni, Romelu Lukaku che ha rotto totalmente con l’Inter e non vestirà di nuovo i colori della società meneghina. Ora Marotta e il suo staff devono trovare un’alternativa. I nomi tendenzialmente sono due: Folarin Balogun e Alvaro Morata. Il secondo, ex Juventus, è un obiettivo di calciomercato anche della Roma di Josè Mourinho che sta seguendo lo spagnolo già da diverse settimane. L’ex giocatore di Real Madrid e Chelsea è un classe 1992 ed ha una valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro.

Il calciomercato dell’Inter si sposta su Morata: ecco il suo score nelle ultime stagioni

A differenza di Romelu Lukaku, Alvaro Morata è un centravanti con caratteristiche molto più votate al gioco della squadra e con una tendenza al gol sicuramente minore rispetto al belga. Allegri, attuale tecnico della Juventus, stravede per l’attuale calciatore dei Colchoneros vista la sua capacità di essere decisivo nei momenti importanti delle gare, ma i rendimenti delle ultime stagioni testimoniano anche la presenza di un grande attaccante, ma non di un centravanti spietato.

Nell’ultima stagione con l’Atletico Madrid, Morata ha messo a segno 13 gol in 36 presenze, uno score di tutto rispetto, ma in controtendenza rispetto ai precedenti. Sono 20 in 67 gettoni nel campionato italiano di Serie A nella doppia annata in prestito alla Juventus per Morata che, soltanto in Spagna, è riuscito a rendere costantemente sopra la doppia cifra in campionato, visto che ci è sempre andato prima con il Real e poi con l’Atletico.