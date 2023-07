Non solo Musah per il Milan: si scalda l’asse spagnolo

Il punto sul mercato rossonero, dopo l’acquisto di Reijnders. Ecco cosa può succedere nelle prossime ore

Il Milan ha piazzato il quinto colpo, mettendo le mani su Reijnders. Oggi è stata la giornata dell’olandese, che ha svolto le visite mediche prima di ottenere l’idoneità sportiva e di mettere nero su bianco.

Il Diavolo non si fermerà chiaramente al giocatore prelevato dall’AZ Alkmaar: Pioli ha bisogno di altri rinforzi, per migliorare una rosa che presenta ancora delle lacune. Serve certamente un altro centrocampista, un esterno e almeno un attaccante. Ma Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada dovranno essere bravi anche a cedere i tanti esuberi in rosa.

La dirigenza rossonera sta davvero lavorando senza sosta e questa settimana potrebbe regalare nuove sorprese di mercato. Sì, perché come vi abbiamo raccontato, il Milan è in pressing per provare a chiudere anche per Musah. Pioli spera di averlo sull’aereo per gli Stati Uniti: è diventata una corsa contro il tempo, ma l’affare può andare in porto per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Serve chiaramente il via libera da parte del Valencia.

Proseguiranno anche nelle prossime ore i contatti tra le parti. Con l’asse Milano-Spagna che rischia di infiammarsi.

Calciomercato Milan, contatti con il Villarreal: da Chukwueze a Danjuma

Il Milan infatti, continuerà a trattare anche con il Villarreal: l’obiettivo numero del mercato resta Chukwueze.

L’esterno, con passaporto extracomunitario, viene valutato 35 milioni di euro, troppi – secondo il Diavolo – per un calciatore con un contratto in scadenza fra meno di un anno. I rossoneri, che non sono andati oltre i 25 milioni, si augurano che il ‘sottomarino giallo’ abbassi le proprie pretese. Nel frattempo, con il Villarreal c’è un discorso apertissimo con Arnaut Danjuma, che può sbarcare a Milano con la formula del prestito. Una formula gradita anche agli spagnoli, può essere un jolly per l’attacco. Qualcuno chiaramente dovrà fargli spazio