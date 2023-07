Koopmeiners-Juventus, arriva la conferma: “Tra i sogni”

La Juventus ha bisogno di un rinforzo in mezzo al campo; uno dei sogni di mercato è Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta

Un mercato fondamentale per la Juventus che, nella prossima stagione, deve per forza di cose tornare a dominare il massimo campionato italiano. I bianconeri, nelle ultime due stagioni, non hanno alzato neanche un trofeo e non possono permettersi di vivere un altro campionato come quello passato. Allegri ha bisogno di innesti di livello; uno dei reparti da rinforzare è, senza alcun dubbio, il centrocampo. Il rinnovo di Rabiot non può bastare nonostante il francese, nella scorsa stagione, abbia avuto un rendimento assolutamente positivo sia dal punto di vista della prestazione sia per quanto riguarda l’apporto realizzativo.

Il centrocampo della Juventus, inoltre, deve fare i conti con Pogba; il francese è una vera e propria incognita. Le sue condizioni fisiche, nella scorsa stagione, gli hanno impedito di dare il giusto contributo alla causa bianconera. La speranza è che da qui all’inizio del prossimo campionato, l’ex Manchester United possa recuperare al meglio per farsi trovare pronto già dall’inizio del prossimo campionato.

I bianconeri, dunque, hanno bisogno di un rinforzo in mezzo al campo; il profilo ricercato è quello di una mezzala forte fisicamente, dinamica, abile nelle due fasi e con la possibilità di portare un numero di gol e assist importanti per il raggiungimento dei vari obiettivi. Tutte queste caratteristiche corrispondono al nome di Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta.

Koopmeiners resta un sogno di Giuntoli: trattativa difficile

Nell’ultima stagione, Koopmeiners è stato uno dei migliori giocatori dell’Atalanta e il suo contributo in zona offensiva è stato fondamentale per permettere al club di qualificarsi alla prossima Europa League. Giocatore straordinario, capace di ricoprire diversi ruoli dalla mezzala (con spiccate doti offensive) al trequartista per la sua abilità nell’attaccare lo spazio e nel farsi trovare pronto all’interno dell’area di rigore offrendo, in questo modo, una soluzione in più alla manovra offensiva della squadra.

Gli inserimenti, infatti, sono una delle caratteristiche principali dell’olandese; nel 3-5-2 bianconero sarebbe il rinforzo perfetto per il sistema di gioco di Allegri perché porterebbe dinamismo, forza fisica e capacità di arrivare alla conclusione. Di Koopmeiners ha parlato Vincenzo Morabito; il membro dell’entourage del centrocampista, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato “E’ uno dei sogni di Giuntoli ma continuerà con l’Atalanta“. ” Difficile, dunque, che la Juventus possa arrivare al classe 1998 il cui futuro sembra essere ancora all’Atalanta. Nel mercato, però, e lo abbiamo visto recentemente con la situazione Lukaku, può succedere veramente di tutto.