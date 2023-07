I numeri 10 più forti della storia dell’Inter

Il numero dieci, nel calcio, è il giocatore con più qualità; l’Inter, nella sua storia, ha avuto elementi di assoluto valore.

Nel calcio esistono giocatori che hanno maggiore qualità e, generalmente, il più forte tecnicamente indossa la maglia con il dieci. Un numero pesante ed importante perché richiesta tanta personalità da parte del giocatore.

Il dieci è quel calciatore a cui ci si affida nei momenti di difficoltà e quello che deve portare la squadra fuori dalle difficoltà. L’Inter, attualmente, ha Lautaro Martinez ma nel corso della sua storia non sono stati pochi i giocatori, con il dieci sulle spalle, ad aver lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi nerazzurri.

Sandro Mazzola

Iniziamo questa speciale classifica con Sandro Mazzola che ha vestito la maglia dell’Inter per tutto il corso della sua carriera. Con i nerazzurri ha totalizzato 162 gol e 12 assist. Numeri veramente importanti per un giocatore estremamente tecnico.

Dal punto di vista tattico poteva essere impiegato come trequartista alle spalle della prima punta, come mezzala offensiva ma anche come esterno di attacco. Una versatilità che gli ha permesso di essere ricordato, per sempre, nel cuore dei tifosi nerazzurri.

Ronaldo Luis Nazario de Lima

Tra i numeri dieci più forti che hanno vestito la maglia dell’Inter troviamo, senza alcun dubbio, Ronaldo; il brasiliano ha avuto una carriera incredibile ma sarebbe potuta essere ancora meglio se solo non avesse avuto veramente tanti problemi a livello fisico.

Impossibile dimenticare il terribile infortunio subito nel match dell’Olimpico contro la Lazio; negli ultimi tempi abbiamo avuto la fortuna di assistere al duopolio Cristiano Ronaldo-Messi, due giocatori straordinari. Ronaldo riusciva ad abbinare la fisicità del portoghese alla rapidità e la tecnica dell’argentino.

Roberto Baggio

Parliamo di uno dei giocatori italiani più forti che ci siano stati; Roberto Baggio, nella sua carriera, ha vestito le maglie più importanti della Serie A come Juventus, Milan ed Inter riuscendo a dare un contributo determinante alle sue squadre.

Da un punto di vista tecnico è stato un giocatore fortissimo in grado di ricoprire più ruoli; Baggio, infatti, poteva essere impiegato come esterno offensivo, seconda punta, trequartista alle spalle del centravanti ma anche come attaccante di manovra per far giocare bene la squadra. Un giocatore con la sua tecnica è impossibile da dimenticare per i tifosi nerazzurri.

Clarence Seedorf

Giocatore che ha scritto pagine importantissime con il Milan ma ha anche vestito la maglia dell’Inter; stiamo parlando di Clarence Seedorf. E’ stato uno dei calciatori più tecnici che ci siano stati nel massimo campionato italiano.

Dal punto di vista tattico non possiamo non sottolineare come Seedorf poteva essere impiegato sia come mezzala sia come trequartista alle spalle della prima punta ma, all’occorrenza, anche come esterno offensivo vista la sua capacità di venire dentro al campo per mettere in difficoltà gli avversari con la sua straordinaria qualità tecnica.

Adriano Leite Ribeiro

La punizione contro il Real Madrid, in amichevole e la rete contro l’Udinese, tra lo stupore di San Siro, sono state solo alcune delle giocate di Adriano con la maglia dell’Inter. Attaccante brasiliano con una potenza fisica straordinaria, un tiro potentissimo e la capacità di partire in progressione palla al piede senza essere fermato.

Il dramma familiare che lo colpì mise un freno importante alla sua carriera; Adriano, quando è stato in forma, ha sempre dato un contributo notevole dal punto di vista realizzativo. E’ possibile immaginare che, senza il dramma che dovette affrontare, sarebbe stato ancora più determinante di quanto sia stato nel corso dei suoi anni migliori.

Wesley Sneijder

Il numero dieci dell’Inter del triplete; alla corte di Mourinho, Sneijder è stato uno dei giocatori più importanti per la rosa dei nerazzurri. Dal punto di vista tattico, l’olandese poteva essere impiegato sia come mezzala (con capacità, ovviamente, offensive) sia come trequartista alle spalle della prima punta.

E’ stato uno dei migliori giocatori nell’Inter capace di vincere Serie A, Coppa Italia e Champions League lasciando un ricordo indelebile per i tifosi nerazzurri. All’interno della partita riusciva ad essere decisivo grazie ai suoi assist; una delle sue caratteristiche principali era la capacità di fare male agli avversari sui calci piazzati.

Lautaro Martinez

L’attuale numero dieci dell’Inter è Lautaro Martinez; parliamo di un giocatore che, nel corso della sua carriera nerazzurra, ha avuto una grandissima evoluzione. Partito come seconda punta, l’argentino è diventato un centravanti di altissimo livello.

E’ uno del leader indiscussi dell’Inter di Inzaghi con l’allenatore con non può fare a meno del suo numero nove se vuole raggiungere obiettivi importanti.

Nell’ultima stagione ha trascinato i nerazzurri alla vittoria della Coppa Italia con una straordinaria doppietta che ha permesso alla sua squadra di ribaltare l’iniziale svantaggio. Il prossimo campionato sarà uno dei punti fermi dell’undici titolare di Inzaghi.